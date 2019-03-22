親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斑馬線缺失改善
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

當兵浪費時間？徐國勇舉己例：我當兵學會兩件事

學者：因地制宜 斑馬線非退縮就好

2019-03-22 13:30聯合晚報 記者侯俐安／台北報導

交通部上午邀營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、增設庇護島位置，將挑選10至20處試辦路段，盼能減少斑馬線事故。學者提醒，斑馬線退縮必須因地制宜，「絕對不是退縮就好」。

學者也指出交通部、營建署也應同步體檢台灣路口設計，訂出相關準則。此外，工程到位後，教育、執法不能少。

中原大學景觀系教授趙家麟月初提出台灣斑馬線位置不當、缺乏防撞、照明不良等三大不當，使斑馬線成為行人潛在殺手。他進一步提醒，台灣道路設計已是「病入膏肓」，政府「開刀前要先做健康檢查」，不能「才剛發現生病，手術醫師就到位」，籲全面體檢讓道路與路口合乎人本。

趙家麟說，台灣長期「以車為本」，指望減速慢行，道路設計卻又寬又大；但英國、荷蘭、德國、美國等國家，早已開始做「道路瘦身」與「路口瘦身」；透過道路設計讓駕駛自然減速，並透過路口設計，讓轉彎車視線能不被建築阻擋，也縮短斑馬線距離，減少行人停留在路中間的時間。

淡江大學運管系副教授羅孝賢也說，日本、歐美斑馬線退縮通常是六米，大約是一個小車的大小，但他國外很多路口是「打開的」，不像台灣道路緊鄰建築、騎樓，退縮斑馬線應搭配道路設計檢討。此外，台灣違規臨停太多，若剛好停在街角、擋住轉彎視線，再怎麼退都沒用，執法也不能偏廢。

羅孝賢表示，交通安全除了工程，教育、執法不能偏廢。

建築健康檢查
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

駕駛看到黃燈就衝 學者：「路口瘦身」不能少

2019-03-22 11:47

6都大型路口斑馬線 擬退縮4.5至6公尺

2019-03-22 13:30

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

要命路口六都動起來 「號誌、教育、執法」不能少

2019-03-22 10:01

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

行人很多時 開車族：目測離3公尺易有爭議

2019-03-22 00:37

桃園通勤通學路段 優先設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:26

轉彎雷達警示 北市公車9月前須加裝

2019-03-22 00:22

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20
看更多

熱門文章

離譜！空服員喝到斷片還執勤 長榮：酒測已達免職門檻

2019-03-21 19:30

腎結石照片瘋傳 醫生驚呼：這顆不行了

2019-03-22 10:30

高雄車站新地貼太母湯 網轟台鐵美學「就是要醜」

2019-03-21 17:06

回憶掰掰！43年「無名子」歇業 復興南路「清粥小菜街」又少一間

2019-03-21 18:47

泰寧退台 感染科醫師有話要說

2019-03-21 20:12

一張圖來了！冬衣不能收 明起大降溫夏天變秋天

2019-03-21 17:03

要變天了！吳德榮：今天愈晚愈冷 週末北台灣降至13度

2019-03-22 07:32

遇競爭不卑不亢！ 努力堅持做自己的5大生肖

2019-03-21 17:22

上班想睡 「春困」上身？ 中醫師教你一個動作就有精神

2019-03-22 07:17

買節能家電 這地方加碼補助最高1萬9

2019-03-21 16:32

每日星座運勢／摩羯面對挑戰別猶豫 今日勇敢示愛

2019-03-22 00:00

開放50個漁港釣魚區 琉球漁會：漁民全面反對

2019-03-21 19:35

挺肚為婚禮忙翻 準新娘婚前2天遭未婚夫分手

2019-03-22 12:09

要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20

新一點靈B12又出包 成分不足下架39萬瓶

2019-03-21 18:19

濃霧攪局 金門機場航班大亂上千人行程受影響

2019-03-21 22:27

出席倡議＋ 李佳芬：台灣教育學制是華人圈最呆板的

2019-03-21 19:06

宜蘭捕獲大白鯊 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 23:16

注意！永久效期身障手冊換證 只到7月10日

2019-03-21 18:18

斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42

原廠藥退出台灣市場 台大醫師直指：問題出在食藥署

2019-03-22 13:15

南投女子日喝逾2杯咖啡 不喝就劇烈頭痛

2019-03-21 16:46

小孟塔羅：職場人要看！2019 被挖角指數

2019-03-22 09:50

是你嗎？5位發票千萬得主尚未現身 都在雙北消費

2019-03-22 11:24

新聞眼／行人不該死在斑馬線上

2019-03-22 00:45

棄竹科高薪做行銷三年終領40K 網嘆：怎娶老婆

2019-03-21 16:59

宜蘭遭捕大白鯊1屍16命 學者：免驚！人類不是牠的菜

2019-03-21 17:25

高鐵敬老愛心票 今起可手機、售票機取票

2019-03-21 15:37

統一發票107年末期千萬特別獎 5張待兌領

2019-03-22 11:01

轉型營運成功 高捷員工平均加薪2.7%

2019-03-21 19:10

大數聚╱30歲還沒第一桶金？一定要改變的3大理財觀念

2019-03-21 15:43

許瑋甯跑香奈兒彩妝趴「耍心機」 嘴唇上做這手腳讓人一眼迷上

2019-03-21 18:52

獨／農委會副主委找到人接了 產銷調節重任交給他

2019-03-22 13:54

台灣女性向上提升 A罩杯已經快看不到了

2019-03-22 09:29

孟耿如「大露蠻腰」挺香奈兒 自曝為秀腹肌不吃飯

2019-03-21 18:59

【弄孫之樂】劉蕗娜／新手爺奶出任務

2019-03-22 06:00

配合蘇花改／國五蘇澳服務區2期 明年初啟用

2019-03-21 23:09

要命路口補破網！六都啟動三年計畫 全面盤點一步到位

2019-03-22 13:18

交部邀六都檢討斑馬線退縮 學者指道路設計應全面體檢

2019-03-22 07:17

鋒面雲系傍晚接近 彭啟明提醒周六會有明顯降雨

2019-03-22 07:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top