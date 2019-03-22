要命設計補破網！將增設斑馬線退縮、庇護島

2019-03-22 00:20 聯合報 本報記者／連線報導



北市府昨起針對不禮讓行人違規最多的五十八處路口加強取締。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

上月接連發生行人在斑馬線遭撞喪命事件，聯合報日前報導斑馬線三大「害人」設計後，交通部長林佳龍火速指示召開會議，鼓勵地方政府挑選試辦路段，交通部今天上午將邀集營建署及六都交通局，檢討斑馬線退縮、庇護島設置，並將提出十至廿處試辦路段，避免再發生憾事。

交通部路政司表示，六都近來已陸續盤點試辦路段，主要將針對行人量大、高齡者多、學校周邊、肇事高路段，不過，斑馬線退縮必須因地制宜，如何退縮、退縮多少，都要交換意見，例如一個街口兩側斑馬線，若都退縮五公尺，等於行人兩段式過馬路會增加十公尺，若行人貪快，可能反而沒有走在斑馬線上造成危險，今天都會討論。

桃園市去年五月起陸續完成十五處路口斑馬線退縮及五個庇護島，昨天宣布今年要加碼施作廿處路口斑馬線退縮，且優先以工業區、住宅等通勤、通學需求較高的路段著手。

台中市、高雄市今年都會挑選十五處行穿線評估施作斑馬線退縮、五處路口研議增設庇護島。北市交通局則表示，希望今天討論出究竟斑馬線可退後幾公尺、如何調整道路設計等原則，往後政策方向才會較明確。

台中市交通局長葉昭甫說，從視覺角度來看，斑馬線退縮確實能增加車輛緩衝時間，台中市也想建議「調整號誌時制」，針對轉向車流與行人交織嚴重的路口研議調整號誌時制，讓行人的綠燈先亮，人先走出去，車輛的號誌再亮，駕駛就會看到行人，這在國外常見，台灣較少試行，至於行人綠燈秒數要提早多久，要根據不同路口設計規劃，才能避免造成塞車。

因應今年頻傳轉彎車撞死行人事故，北市昨天宣布將加強五十八處路口「不禮讓行人」執法，大原則是車輛轉彎時未與行人保持一個車道寬、約三公尺距離就算違規，將開罰一千二百到三千六百元。

警方表示，取締將以攔停為主，趁機教育駕駛人「不禮讓行人已違規」，同時將全程錄影，若來不及攔停車輛、攔停有危險或困難時，改用錄影舉發。

台南市長黃偉哲昨天表示，未來會確立斑馬線權威，加強執法並檢討相關政策，扭轉外界對於南部人不遵守交通規則的錯誤刻板印象。

淡江大學運管系副教授羅孝賢提醒，斑馬線事故追根究柢，還是在於台灣的交通文化沒有尊重、分享與禮讓，若每人都打從心裡只有「我」，做再多工程也不會安全，駕駛人和行人需要同時教育。