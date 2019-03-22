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斑馬線退縮 六都僅台北、台南未施作

2019-03-22 00:42聯合報 都會社會中心記者／連線報導

桃園市交通局去年9月，完成桃園車站旁的復興路與中正路口斑馬線退後，六都中只有台北...
桃園市交通局去年9月，完成桃園車站旁的復興路與中正路口斑馬線退後，六都中只有台北和台南尚未確定將施作。 圖／桃園市交通局提供
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改善行人在斑馬線發生事故，六都多積極讓斑馬線退縮、設置庇護島，但取締車輛不禮讓行人的執法因見解不同，作法也不同。

北市昨起加強五十八處車輛違規不禮讓行人的易肇事路口執法，交通局說，市府十多年前就採用「三公尺規定」，北市警局納入不禮讓行人取締認定原則，警政署曾要求各縣市比照辦理。

新北市交通警察大隊長李宏振指出，因為車輛左右三公尺實在不好計算，勢必要全程錄影避免爭議，目前新北市沒有要這樣規範員警，現階段執法重點是駕駛人按喇叭催促行人等行為、影響行人在斑馬線通行就算違規，將開罰。

高雄市警局則表示，目前轄區斑馬線事故很少，反而較多重點路口車輛違規左右轉會影響行人安全，因此三月一日到五月卅一日加強執法三個月。

台南市警察局長黃宗仁說，會加強在易肇事路口勸導、取締違規車輛；員警如果來不及攔停車輛取締就錄影逕行舉發。桃園市警局表示，前年十一月開始取締不禮讓行人，不會鬆懈。

台中市交通局長葉昭甫表示，道路交通管理處罰條例針對車輛不禮讓行人有罰則，但這一題其實是道德教育，歐美、日本再小的路口車子都會禮讓行人，家長開車以身作則，從小教育。

斑馬線退縮部分，六都中只有台北和台南尚未確定將施作。台南市交通局表示，台南道路較狹窄，因此尚未試辦，但今年一定會針對大型路口啟動檢討。台北市交通局也強調，只要確定退縮原則和設計，北市會調整斑馬線位置。

警察台中市
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