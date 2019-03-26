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泛綠大敵當前 綠黨：蔡民調勝賴

2019-03-26 16:20台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

綠黨於26日公布民調，結果顯示蔡英文比賴清德更有利團結泛綠選票。（Photo b...
綠黨於26日公布民調，結果顯示蔡英文比賴清德更有利團結泛綠選票。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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蔡英文比賴清德更有利團結泛綠！綠黨於26日宣布民調，結果顯示在沒有提示人名情況下，民眾希望蔡英文當總統的比例為15.9%，比起賴清德10.2%還要高，而在這兩位相互比較下，蔡英文可獲得55.9%泛綠支持，也比賴37.2%高。綠黨呼籲民進黨讓蔡英文參選，更有利團結泛綠選票。

蔡更有利團結泛綠

綠黨桃園市議員王浩宇表示，對於明年選舉，在沒有提示人名的情況下，有18.5%支持韓國瑜，15.9%支持蔡英文，10.2%支持賴清德，而在先前對比式民調的結果，蔡英文（38%）與韓國瑜（45.3%）相差7.3%；賴清德（38.7%）與韓國瑜（44.7%）相差6.0%，蔡、賴跟韓國瑜的差距其實都在誤差範圍內。

王浩宇說，考慮賴清德出線可能會引發的後續效應，對民進黨而言，蔡英文出線對民進黨未來選情更有利。如果在民調上沒有太大差別，民進黨沒有必要硬推賴清德參選明年總統大選。

綠黨召集人劉崇顯表示，綠黨關心台灣會選出怎樣的領導人，而國民黨近日的表態，也有更加傾中的可能。因此他也呼籲，在韓國瑜支持度仍高、國民黨總統候選人尚未明朗下，民進黨不要因為初選而分裂，也不能因為補選選情不錯而輕忽民眾心聲。

沒有分裂本錢

對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，選舉變因很多，需要將所有可能納入。而根據這份民調，目前賴清德反而獲得許多藍支持，民進黨先前發佈的全民調是採用互比式民調時，很可能是賴清德出線。但在總統大選前夕，選民紛紛歸位的情況，蔡英文確實賴清德更易團結泛綠選票。

「面對藍營可能會推出韓國瑜，民進黨沒有分裂的本錢。」王浩宇說，近來很少有第三勢力做民調，甚至公布民調結果，而在許多民調都於近日公佈的情況下，他們希望將結果給民進黨參考，可以推出最適合的候選人，守護台灣主權。

需完整走完程序

不過，東華大學教授施正鋒受訪時表示，從去年9合1選舉就可以看出許多泛綠支持者「含淚不投票」，因為他們並沒有聽到基層的聲音，在民進黨初選中如果賴出線也是正常的事，「重點是民進黨需要走完初選制度，讓提名候選人更有正當性。」施正鋒說。

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韓國瑜民進黨民調

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