民進黨初選 蔡、賴本周短兵相接

2019-03-26 14:14 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 賴于榛 ／台北報導



蔡英文出訪一周，賴清德也休兵，雙方卻持續透過網路進行空戰，賴清德抓著韓國瑜猛打，也強調不靠網紅澎風，蔡英文則藉著出訪將出口轉內銷，持續透過網紅搶聲量。不過29日起，蔡英文一回國就有公開行程，賴清德也要在台北辦新書發表會，初選開始將進入短兵相接階段。

蔡英文一方面靜待黨中央先訂好初選規則，同時也打「總統牌」，把只有總統能做的拚外交，透過社群與國人「零時差溝通」，再結合網紅成為自己的延伸；總統府發言人張惇涵說，總統出訪前與蔡阿嘎的合作就蘊含了外交議題，與志祺、魚乾的合作，則是把艱澀抽象的外交工作用更生活化的方式跟網友說明，訴求把每一天總統的工作做好，就是蔡總統面對初選，甚至大選的態度。

賴清德則是早早宣布五不，陸戰親自拜會重點人士，競選團隊選擇不大動作招兵買馬，目前僅由過去倚重的民代、幕僚重新分配任務。空戰部分，賴清德近日猛攻韓國瑜，未來除了臉書之外，有望加開IG、Youtube，但仍待團隊做最後討論。立委林俊憲說，賴清德個性比較演不了網紅，但仍會加強社群平台溝通。

29日起初選將進入短兵相接，除了黨中央展開協調，二人陸戰也都從台北出發，蔡英文一回國的公開活動，就是更動出訪行程也要去的忠烈祠，將主持春祭國殤大典；賴清德則要在台北辦《用行動帶來希望－賴清德的決策風格》的新書發表會。

林俊憲指出，賴清德這本書本來要寫第二任台南市長任期，但後來到行政院服務又卸任後，接著加入閣揆500天的部分，替賴清德澄清寫這本書的時候，還沒有要競選總統的計畫，重點是從一例一休、李全教事件等分享他決策處理模式。