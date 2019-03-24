民進黨初選延後惹議 學者：有助協調

2019-03-24 19:21 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



為配合蔡英文總統出訪行程，民進黨決定將初選延後一周。民進黨總統初選5人協調小組24日開會達成共識，配合總統蔡英文出訪，總統初選時程延後一週。學者分析表示，民進黨可能希望等總統回國後，對於黨內派系進行協調而延長初選時間，與其它候選人較無關聯。

經協調延後一週

民進黨由總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦組成5人協調小組，24日召開首次會議，敲定了目前初選時程：民調最快4月17日可知道結果，最晚4月24日中執會確認2020總統候選人。

登記黨內總統初選的前行政院長賴清德24日表示，因應總統出國，尊重黨中央延期一週的規劃；至於尋求連任的蔡總統，總統府發言人張惇涵受訪則說，「出訪團在晚間行程中，基於外交禮儀，尚不方便聯繫。」

民進黨秘書長羅文嘉於會後轉述，蔡總統目前因公出訪，無法直接進行協調，考慮此狀況，協調小組希望不要影響雙方權益，並徵求2位參選人同意，讓協調能夠實質運作，最後正式公告總統提名候選人時間展延一週，這是協調小組目前的共識，但仍要經過中執會同意。

黨內派系盤整為主

中山大學政治所教授廖達琪受訪時說，民進黨確實要等總統回來，黨內的許多派系與資源需要協調，凡此都需要等總統回來討論以穩定軍心。

她表示，國民黨雖然有徵召韓國瑜的可能，柯文哲也可能會有行動。不過國民黨光自己初選什麼時後決定人選都很難確定了，柯文哲也算不確定因素，「整體評估上，民進黨此次延後初選行程的主要目的，較可能還是黨內的內部資源及民調的盤整。」

台灣世代基金會董事王智盛受訪時說，主要是民進黨檯面上登記初選的只有蔡英文與賴清德，但也不排除其他參選人的可能。另外，由於蔡出訪的時間，與民進黨原來的初選時程過於緊迫，因此黨內也需要多一點時間進行協調。

因此，王智盛分析，民進黨這次的延期主要還是在黨內部因素的考量，與其它在野黨競爭的外部因素較無關。

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