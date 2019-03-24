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民進黨總統初選擬延1周 最後協調日下月12日

2019-03-24 01:05聯合報 記者林敬殷林麒瑋林河名／台北報導

民進黨總統初選協調小組昨天開會，祕書長羅文嘉轉述公告提名人日期延後一周。 （中央...
民進黨總統初選協調小組昨天開會，祕書長羅文嘉轉述公告提名人日期延後一周。 （中央社）
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民進黨總統初選協調小組昨天開會，考慮蔡英文總統出訪，並基於協調上的需要，原訂四月十七日中執會通過並公告提名人日期延後一周到四月廿四日，依序調整後，協調截止日為十二日，十三到十四日政見發表，十五到十七日民調，最快十七日就會知道結果。

民進黨祕書長羅文嘉表示，這是會中達成的共識，但僅為草案，協調小組會議結論仍需經本周三中執會通過才定案。原則上，若民調在兩天就達到所需樣本數三千份，十七日就會知道結果。

行政院前院長賴清德昨晚對於初選時程延後一周表示「尊重」。他透過幕僚表示，因總統出國一周，尊重黨中央延期一周的規畫。

蔡英文與賴清德在黨內各有支持者。副總統陳建仁及考試院前院長姚嘉文昨天都表示支持蔡總統連任。台灣社社長張葉森與台灣北社社長李川信則表示，賴清德民調比較好，本土社團支持他的人很多。

陳建仁說，過去有不少人對蔡總統的維持現狀政策有所誤解，經過三年多來的觀察，大家一定可以了解蔡總統對維持台灣主權獨立現狀的用心，呼籲支持蔡總統穩健踏實的改革路線。姚嘉文也說，人選由黨中央協調，他沒有意見，但個人比較支持蔡英文。「台灣國家聯盟」總召吳樹民則說，會全力支持最後出線的人。

有關民調方式，羅文嘉說，如果是對比式，須經雙方同意，或是有現任要挑戰的對象，否則就是互比式；民調方式不是協調小組決定，而是民調委員會確認抽樣、如何進行及題目，並經中常執會通過，不受參選人的影響。

昨天會議除桃園市長鄭文燦請假外，包括行政院長蘇貞昌、總統府祕書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘及民進黨主席卓榮泰均與會，歷時近兩個小時。

羅文嘉表示，民進黨作為台灣本土民主政黨，守護台灣民主同時，更要堅定守護民進黨的民主機制，民進黨會按民主機制進行後續協調作業。

賴清德昨晚在臉書貼文表示，「初選不是破壞團結，打一場典範的初選」。他說，團結在追求民主核心價值下，堅守黨內民主機制，良性競爭，就不會有破壞團結的問題；公開闡述理念，提供人民檢視和選擇的機會，這不僅是一個能夠謙卑反省的時刻，也是創造民主政治典範的機會。

民進黨民調賴清德蔡英文羅文嘉

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