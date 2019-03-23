新聞眼／賴清德忙消「獨」…拋「台主」說 深綠會埋單？

2019-03-23 00:28 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



行政院前院長賴清德曾多次表示自己是「務實的台獨工作者」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

登記參加民進黨總統初選的行政院前院長賴清德，曾多次表示自己是「務實的台獨工作者」。在蔡英文總統出訪期間，賴清德透過臉書貼文表示，「台」灣前途由人民自己做「主」，「台獨」就是「台主」。正值蔡英文「拚外交」展現元首高度之際，賴清德似乎也「忙消『獨』」，試圖減低外界疑慮。

賴清德擔任閣揆之後，在國會不諱言是「主張台灣獨立的政治工作者」，但也強調是「務實的台獨主義者」，即以「務實台獨工作者」自居。這番說法引起立法院譁然，他仍不改其志。不過，為避免府方困擾，後來他也有「標準答案」，即兩岸政策屬於總統職權，還「拜託」立委不要再問他。

決定投入總統初選，兩岸主張已成了賴清德無可迴避的問題。蔡英文登記黨內初選時，提出「有國際觀」、「推動改革」、「團結黨內」等三條件，更被視為衝著賴清德而來。尤其，蔡英文提到「台灣外部有來自中國的威脅，更應該要強化跟國際的連結」，這不但直搗賴清德較為缺乏的國際事務能力，也挑戰賴清德「偏獨」的政治主張。

儘管如此，賴清德也非毫無準備。「務實台獨工作者」雖引發爭議，但他在行政院長任內，已經透過多次說明，逐漸「消獨」。例如，去年八月，他在Yahoo TV專訪時，首度將「務實台獨」與民進黨「台灣前途決議文」畫上等號。

對照此次臉書貼文，他強調「台灣已經是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立」，已與民進黨的主流論述一致，不再顯得「獨」特。

這種把「台獨」轉化為「台主」的論述，也可把「統獨」之爭轉化為「民主」之爭，避免一開始就流失中間選民的支持。

但是，賴清德之所以贏得獨派青睞，正在於「獨」性堅強。經過刻意「軟化」的論述，雖然更趨「務實」，除了被反問：「這樣的立場跟蔡英文有何不一樣？」力挺賴參選的深綠或獨派人士，也能接受賴的說法轉變嗎？