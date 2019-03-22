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防民進黨分裂 苦苓幫蔡英文、賴清德出主意

2019-03-22 11:03聯合新聞網 綜合報導

蔡英文總統昨領表登記，與昔日戰友行政院前院長賴清德（左）「正面對決」。 圖／聯合...
蔡英文總統昨領表登記，與昔日戰友行政院前院長賴清德（左）「正面對決」。 圖／聯合報系資料照片
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繼行政院前院長賴清德登記參選後，蔡英文總統也在出訪前赴民進黨中央領表爭取連任，「蔡賴對決」正式啟動。此舉不但牽動民進黨總統和國會大選的佈局，民進黨內部也擔憂會因此分裂。對此，作家苦苓則提出小英可和賴清德共同發表「團結宣言」，初選結果揭曉後，失敗者無條件支持對方，擔任獲勝者的副總統候選人。

苦苓在《ETtoday雲論》的專欄中，藉由老王和老丁的人物角色對話，發表「小英總統該怎樣應付賴清德」的看法。文中指出，日前一項民調，除了韓國瑜、柯文哲各有30%左右的支持率外，小英總統只有15%，但還有15％左右是「三個都不選」。而他推測這「三個都不選」的就是支持民進黨，但不願意投給小英的15%。因此賴清德有機會拿到這15%，支持度成為30%，足以和韓、柯二人抗衡。

另外，針對民進黨現任的官員、民代的表態，初選後黨內該如何彌補裂縫再度合作，苦苓也提出蔡英文和賴清德可共同發表「團結宣言」。第一，初選時絕不互相攻擊；第二，彼此都不用派系和組織動員；第三，選舉結果揭曉之後，失敗者無條件支持對方，擔任獲勝者的副總統候選人。

文末苦苓更指出，若現任總統無法連任，反而成為副總統，也並非史無前例。他提到，南非的白人總統克拉克，當年便是將總統候選人的位子讓給曼德拉，自己擔任副總統。不僅穩定政局，更在歷史上留下不可磨滅的地位。

民進黨賴清德蔡英文總統大選
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