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扁酸逼人選邊站 呂籲菊放輕鬆「都是自家人」

2019-03-21 00:08聯合報 記者林河名林麗玉楊濡嘉／綜合報導

「英系」立委連署力挺蔡連任，前總統陳水扁說，希望他們不要陷蔡總統於不義。 圖／聯...
「英系」立委連署力挺蔡連任，前總統陳水扁說，希望他們不要陷蔡總統於不義。 圖／聯合報系資料照片
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行政院前院長賴清德登記參加民進黨總統初選，引發黨內「英系」立委發動連署，力挺蔡英文總統連任。民進黨主席卓榮泰昨在中常會前呼籲全體黨公職不宜過度表態。前副總統呂秀蓮受訪表示，初選競爭是民主美事一樁；她還特別向公開挺蔡的總統府秘書長陳菊喊話：「Take it easy!（放輕鬆吧）都是自家人啊。」

陳水扁昨也透過臉書表示，有選舉就有競爭，所以各黨公職提名過程一定要透過初選。初選登記人數如果超過應選名額，應有初選機制讓人競爭。他沒有聽過初選有人登記，叫做破壞團結，叫做製造分裂，希望這些立委、同志、革命夥伴，不要陷蔡總統於不義。

陳水扁說，過去讀書時有讀到民國初年有十三太保，有所謂的六君子籌安會，還有想要把總統制改回君主立憲的袁世凱，要當皇帝，心目中根本沒有人民，民主倒退，社會各界當然反對。現在過了一百年，還怕民主，還對民主有恐懼症嗎？用全民調就是避免黨員投票選邊站，連署行動不是逼大家選邊站嗎？有必要嗎？這樣反而製造分裂、破壞團結，懇求同志要做最好的民主模範。

行政院前院長游錫堃昨天也在臉書指出，「樂見民進黨總統候選人初選有競爭」，因為有真正的黨內民主，自然就會有真正的團結，一個健康、民主、成熟的政黨，不會畏懼「黨內初選」。

游錫堃表示，「團結很重要，但往往成為既得利益者保護自己而加諸於人的枷鎖」，走過威權政治時期的人都知道，在那個追求民主自由的年代，哪一次選舉國民黨不打恐共「團結牌」？「相信民主吧！」「醫治民主之弊，唯有更民主」。

呂秀蓮昨天接受廣播主持人黃光芹專訪表示，賴清德登記參選，點亮很多人眼睛；這次初選，蔡英文總統掌握太多全國及全黨的優勢，如果輕鬆以對會過關，但若有這麼多「保皇黨」挺蔡操盤，相信答案會相反。

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