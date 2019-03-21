新聞眼／綠黨內焦慮 不如良性競爭

2019-03-21 00:21 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



行政院前院長賴清德（右）登記民進黨總統初選，蔡英文總統（左）今也將登記，兩人終須一戰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院前院長賴清德登記參加民進黨總統初選，引發黨內騷動。蔡英文總統今天也將登記，兩人協調難度極高，恐仍終須一戰。賴清德雖然來勢洶洶，但蔡英文挾龐大行政資源，又有國際舞台可以發揮；黨內與其充滿焦慮，不如敦促良性競爭。

賴清德周一登記參選後，除了總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁相繼「挺蔡」，以「英系」為主的立委也隨即發動連署，強調「支持蔡英文才能保黨，才能守台灣」。只是，他們口喊「團結」，卻似乎忘了初選機制代表的民主程序，才是民進黨的「核心價值」。

所幸，包括前副總統呂秀蓮及行政院前院長游錫堃接連提諍言，提醒民進黨「相信民主」；如果進行黨內初選就會破壞團結，豈是健康、民主、成熟的政黨！

蔡英文面對國民黨及台北市長柯文哲等可能對手之前，還須先面對黨內同志的強力挑戰，可謂「內憂外患」，其煎熬不難想像。但總統不是太平官，若連競選這一關都過不了，如何應付對岸及國際種種難題？

事實上，蔡英文從今年初強硬回應中共總書記習近平贏得不少掌聲後，即自居「辣台妹」。但相較之下，自稱「務實台獨工作者」的賴清德，兩岸路線難道不會比蔡更「辣」？不過，蔡英文比較「不辣」，在全民調的初選機制下，反而可以主打「溫和路線」爭取中間選民，未必要一味「加辣」。

賴清德表示，蔡總統出訪期間，他將暫停公開活動，不能讓人有總統在外拚外交，他卻在國內拚選舉的「偷吃步」感覺。如果真能「其爭也君子」，民進黨看待這場自己人的初選，或可如呂秀蓮所說：「Take it easy!（放輕鬆吧）」