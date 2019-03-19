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紐西蘭槍擊直播影片流竄 臉書、谷歌遭金主撤廣告

2019-03-19 14:27世界日報 編譯中心／綜合18日電

把關不利...紐國槍擊片流竄，臉書遭金主撤廣告。 美聯社
把關不利...紐國槍擊片流竄，臉書遭金主撤廣告。 美聯社
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紐西蘭清真寺的槍擊直播影片如病毒散播在世界各地。根據臉書（Facebook）資料，當時只有10人觀看直播，之後儘管臉書、YouTube等網站持續把關刪片，卻還是在世界各地出現。不滿臉書處理槍擊直播的態度，多家紐西蘭知名企業已決定從臉書和谷歌（Google）下架廣告。

根據臉書資料，槍手塔倫15日上傳瘋狂掃射的影片時，只有10個人觀看他的槍擊直播，但隨後畫面立刻被錄製、剪輯或透過各種形式轉傳，可能累積數百萬次瀏覽。由於AI技術無法即時辨識暴力內容，不管主流網站再怎麼刪除影片，這段槍擊畫面仍得以借屍還魂，在8chan等線上論壇出現，8chan自我標榜為「網路上最黑暗的地方」，也有即時訊息App將塔倫的槍擊畫面編輯後，納入電玩情節。

不滿臉書處理槍擊直播的態度，包括紐西蘭樂透、漢堡王等多家紐西蘭知名企業已決定從臉書和谷歌下架廣告。擁有67萬追隨者的亞洲航空行政總裁費南德茲前天已退出臉書，關閉個人帳戶。費南德茲在推特發文，批評臉書其實可以做得更多，並說有時社群媒體傳播的仇恨遠多過好事。

紐西蘭當局也開始嚴查散播影片的人。一名18歲少年因散播直播影片，昨天出庭並遭起訴。少年還涉嫌散播一張以該清真寺為背景，上寫有「目標鎖定」文字的照片。檢方表示，每項罪名都面臨最高14年的有期徒刑。

土國總統用紐案選舉造勢

臉書等社群網站都加班忙著刪除紐西蘭清真寺槍擊案槍手直播的影片，不過近來這段影片卻...
臉書等社群網站都加班忙著刪除紐西蘭清真寺槍擊案槍手直播的影片，不過近來這段影片卻連連出現在不同的地方，就是土耳其總統厄多安現身的選舉造勢大會。美聯社
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臉書等社群網站都加班忙著刪除紐西蘭清真寺槍擊案槍手直播的影片，不過近來這段影片卻連連出現在不同的地方，就是土耳其總統厄多安現身的選舉造勢大會。

紐約時報報導，土耳其月底將舉行地方選舉，厄多安昨天在南部大城安塔利亞舉行電視轉播的造勢活動時，曾播放剪輯過的屠殺案影片，前一天也在兩場造勢活動播放。他藉此激發信奉伊斯蘭教追隨者的支持，並批評土耳其的反對派像懦夫。

紐西蘭槍擊案的28歲澳洲籍兇嫌塔倫發動攻擊前，在網路上公布長達74頁的宣言，當中指出應把穆斯林從博斯普魯斯海峽以西的土耳其地區趕出去。

厄多安在多場選舉造勢大會播放這段影片的片段，其中攻擊畫面經過模糊處理，還搭配上土耳其反對派領導人的談話，藉此將他的政敵與澳洲極右派參議員安寧相提並論。安寧將槍擊案歸咎於穆斯林移民。

播放這段影片的同時，厄多安還批評對手安寧說：「我們在紐西蘭遭遇了一些事情，不是嗎？那裡有個拙劣的政客說了些事情。他說什麼了？他認為伊斯蘭教要為恐怖攻擊負責。」

槍擊紐西蘭土耳其
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