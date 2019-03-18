槍手渴望出名 專家籲媒體勿渲染血案以免仿效四起

2019-03-18 16:34 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



紐西蘭基督城2座清真寺發生大規模槍擊案，圖為滿地向被害人致哀的花。路透社 分享 facebook 自從1999年的科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)槍擊濫殺事件之後，越來越多輿論聲浪要求媒體報導不要讓槍手得到鋪天蓋地的宣傳，應該盡量不要報導槍手姓名，對於充滿血腥暴力的屠殺過程也應避免鉅細靡遺地描述。專家指出，媒體讓槍手得到負面英雄的響亮名氣，對於釐清犯案動機毫無助益，反而會助長更多人起而效尤。

事實上，奪走12條人命的哥倫邦高中大規模槍擊案，直到現在仍是讓某些人士得到「啟發」的經典案例。日前在巴西闖入母校開槍掃射並造成7人死亡的兩名槍手，就是深受哥倫邦高中槍擊案的影響。

上周在紐西蘭清真寺開槍掃射，造成50人死亡的槍手則曾透露，2015年在美國南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)共有9名非洲裔人士遭到擊斃的教堂槍擊案槍手，為他帶來仿傚行兇的念頭。

專門研究媒體報導對未來槍擊案兇手產生何種影響的阿拉巴馬大學(University of Alabama)犯罪學家蘭福德(Adam Lankford)指出，非常重要的一點是，媒體應該避免過度渲染槍手。他說，很多槍手期望穫得「名人」般的待遇，想要出名，「因此，主要關鍵就在於不要讓他們如願以償。」

專家指出，許多大規模屠殺案的槍手都非常渴望變得出名，在作案之前的籌備過程中，會大量搜集先前發生的槍擊案媒體報導，做為參考指標。

在2017年拉斯維加斯露天演唱會爆發美國史上死傷最慘重的槍擊案之後四天，蘭福德發表研究報告呼籲媒體記者應該要自制，不要在報導當中提到槍手的名字，也不要對於案情內容做出過度詳細的敘述。