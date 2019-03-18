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紐西蘭兇嫌親人羞愧道歉 外婆驚愕：他出國旅遊後判若兩人

2019-03-18 16:28世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

紐西蘭清真寺血案兇嫌家人：他出國旅行以後大變樣。 美聯社
紐西蘭清真寺血案兇嫌家人：他出國旅行以後大變樣。 美聯社
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紐西蘭清真寺日前遭到仇恨式血洗屠殺，已有50人遇襲死亡。兇嫌塔倫(Brenton Tarrant)在澳州的親人17日為他的犯行道歉，並說家屬的反應是錯愕不已。

塔倫的舅舅費茲傑羅(Terry Fitzgerald)對澳洲媒體Nine News指出，外甥到清真寺開槍濫殺的行為「絕對是錯誤的。」

費茲傑羅說：「我們對死傷民眾以及受害者家屬感到抱歉。」他也表示：「我們現在腦子裡一遍空白，只想回家躲起來。」

塔倫的外婆瑪瑞‧費茲傑羅(Marie Fitzgerald)接受訪問時說：「我們都錯愕不已。」她說：「家族裡竟然有人做出這種事情，一時之間真的難以理解。」

她說，28歲的塔倫小時候花很多時間玩電腦遊戲、上網，對於交女朋友則是好像缺乏興趣。她也說，塔倫的父親在2010年因癌症過世，後來塔倫就展開在海外旅遊的生涯，「變成判若兩人。」

她指出，最後一次看到塔倫是兩周前，地點是澳洲城市葛拉夫頓(Grafton)，塔倫返鄉是為了參加姊姊的生日。她說，當時看到的塔倫非常正常，跟其他親友聊著天，一起吃飯，槍擊案的消息讓家族所有人震驚不已。

希臘公民保護部(Ｍinistry of Citizen Protection)官員發表聲明指出，塔倫曾於2016年3月間短期造訪希臘，落腳克里特島(Crete)以及愛琴海上的盛托里尼島(Santorini)，後來在同年3月20日飛往土耳其伊斯坦堡。

以色列人口暨移民局(Population and Immigration Authority)官員對路透社表示，塔倫在2016年10月持效期3個月的觀光簽證入境以色列，總共停留9天。

另外，保加利亞、土耳其、克羅埃西及匈牙利等國政府，到目前為止都已證實塔倫曾經在2016年至2018年之間入境。

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