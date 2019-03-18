最小遇害者才3歲父兄慌亂奔逃…弟弟不見了

2019-03-18 16:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合17日電



紐西蘭哀悼遇害者，年紀最小三歲。美聯社 分享 facebook 數千人17日出席紐西蘭清真寺恐攻悼念儀式，哀悼命喪槍下的50人，其中年紀最小的遇害者僅三歲，另有一人在與母親通話時遇難，而一名死者的丈夫呼籲以原諒取代怨恨。

數千人聚在血案現場之一的努爾(Al Noor)清真寺植物園外，擺放蠟燭、汽球和字條；其中一張字條上寫道，「我希望知道你的名字，刻畫在你心頭；希望知道你喜歡的歌，能讓你會心一笑或流淚」；一旁的樹上有許多愛心摺紙，字條寫道「我們摺了50顆心給你們，50顆心代表50條命。」

基督城努爾清真寺與林伍德(Linwood)清真寺15日發生大規模槍擊案，前者有42人死亡，後者有七人死亡，另一人送醫不治；這場紐西蘭近代史上死傷最慘重的槍擊案有34人受傷住院。

據伊斯蘭教規，死者須得盡快下葬，常在24小時內完成；警方訂20日前交還所有完成身分辨識的遺體。

震驚的基督城居民至今仍難以接受平和市鎮發生慘烈悲劇，十餘名支持穆斯林的人們到場協助，罹難者親屬，甚至協助埋葬死者。

此案最小死者為三歲的伊博拉欽(Mucaad Ibrahim)，他當天與哥哥和父親到努爾清真寺，他坐在兄長的前排座椅；槍聲大作，所有人慌亂奔逃；哥哥以為父親帶著伊博拉欽，卻在慌亂後發現弟弟不見了，最後才得知天人永隔。

努爾清真寺的16歲死者(Hamza Mustafa)在兇嫌大開殺戒後打電話告訴母親「有人朝我們開槍」，且同行的哥哥腳已中彈；他的母親說：「我聽到槍聲及他的尖叫，後來再叫他就沒了回應；電話沒有掛斷，直到有人撿起來說：他已斷氣。」