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清真寺槍殺案 教會籲為治安代禱

2019-03-18 14:47台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

在清真寺外，民眾擺下紀念花束紀念罹難者。(Photo by Mark McGui...
在清真寺外，民眾擺下紀念花束紀念罹難者。(Photo by Mark McGuireon Flicker under Creative Commons license)
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紐西蘭清真寺槍擊慘劇，基督教領袖譴責暴力並呼籲代禱。紐國基督城上週五發生歹徒立場偏激的白人闖進2處清真寺並對民眾開槍，造成至少50死亡的不幸事件。對此，世界各地基督教領袖不僅呼籲信徒為當地治安禱告，也呼籲和平的到來。

各地基督徒皆不忍

據《魅力新聞》報導，首先美國拉美裔福音派領袖羅德里格斯（Samuel Rodriguez）在推特上指出，「我與所有紐西蘭人同哀哭。所有上帝的孩子要拒絕仇恨、偏執與不容忍。」

28歲的槍手布蘭頓•塔蘭特（Brenton Tarrant）在攻擊基督城清真寺時不僅在臉書上直播，他在宣讀宣言中也自稱是白人至上主義者並譴責移民，稱呼後者是侵略者。事件發生後，紐西蘭總理阿爾登表示，這完全就是恐怖攻擊。

「全印度基督教協會」主席喬瑟夫‧杜澤(Joseph D’souza)也指出，「林伍德清真寺與阿爾諾爾清真寺發生滔天攻擊後，我們與紐西蘭穆斯林團體同在。這起事件就是最後提醒，我們的世界已陷入了由社群媒體激發的消耗政治與宗教階層的墮落中，也提醒我們世界需要帶來和平的人。」

據《非洲新聞》報導，基督城大教堂在週日也為清真寺受害者禱告，基督城大教堂牧師金博利表示，「我沒有任何言語可說，這只是一個可怕的、令人震驚的事情。 但我們將努力禱告、思考如何傳送訊息出去幫助人們成長、相互信任與彼此相愛。」

會中1名87歲的信徒安德魯絲表示，「我為他們感到難過，他們不是自己把難處帶來，而是那位槍手，但他不會摧毀掉我們，我們將會更勇敢。」

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