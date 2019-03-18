能側錄、重包裝上傳 濫射影片難從網路根除

2019-03-18 14:21 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 郭宣含 ／綜合報導



根據澳洲槍手塔倫（Brenton Tarrant）社群媒體頁面的存取版本，他在紐西蘭清真寺直播濫射時，只有十人在臉書線上觀看。但是這部駭人影片現在卻在網路上以多種形式流傳，可能已被瀏覽數百萬次，而且無法從網路上永久移除。

華爾街日報報導，這部影片被錄下、重新包裝再上傳到主流網站、管制寬鬆的網站，或者需要特殊軟體才能看到的網路黑暗角落。這部影片被大量複製，點出線上直播蓬勃時代的一個殘酷面：當代無法斷絕這些影片。

研究人員指出，槍手直播濫射影片時，臉書、YouTube等平台的人工智慧軟體無法強大到完全偵測暴力內容。現在有各種軟體可以即時錄製線上影片，並儲存在民眾的手機或電腦中，這代表一旦影片被播出，大型科技平台幾乎無法掌控影片的流向與命運。

臉書在濫射攻擊發生後的24小時內，阻擋或移除該平台上150萬部的複製影片，這些影片約有80%在上傳時遭截斷，但這表示仍有約30萬部影片成功偷渡。

臉書、推特和YouTube利用共享的恐怖分子內容資料庫，判別上傳內容的視覺相同處，自動預防這類內容上傳。不過若是影片經竄改或處理，便能規避社群媒體的預防辦法；例如塔倫的影片被編輯模仿第一人稱射擊遊戲。

這類軟體也無法處理原始影片以外的影片，像是用手機鏡頭間接錄下的網路畫面，因此臉書試圖利用音訊技術和標籤來克服這類問題。 此外線上儲存平台Dropbox也出現影片載點，而且到17日仍為有效連結。

網路研究人員分析，影片會大量流傳，一部分是因為槍手利用8chan論壇會儲存敏感影片的文化，他事前預告並貼出直播連結，確保這部影片無法被永久刪除。

哈佛大學蕭倫斯坦中心研究人員多諾萬表示：「如果有人說他們打算犯下惡行，你就會看到這類下載影片然後再重新上傳再次出現。」