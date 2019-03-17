紐國屠殺案非恐攻？ 外媒：勿有成見

2019-03-17 18:27 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



紐西蘭日前發生的大規模屠殺案因涉及宗教與種族主義，引發外媒呼籲，媒體不能對特定宗教有先入為主立場。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

紐西蘭清真寺屠殺案死亡人數上升至50人，對於這項紐國最黑暗的一次槍擊案，儘管落網槍手被起底，曾發表過大量的宗教與種族看法，他鎖定的受害者也屬於特定族群，國際媒體卻少有用「恐攻」來形容本起槍擊案。據外媒分析指出，這說明多數人仍無法將宗教與恐怖主義分開，內心對特定宗教抱有刻板印象。

根據《CNN》報導，日前在基督城傳出紐西蘭史上最嚴重的槍擊案，17日被證實死亡人數上升至50人，目前仍有34人在醫院，12人未脫離危險情況。

儘管落網槍手塔蘭特已被確定帶有濃厚宗教與種族信仰，整起屠殺案都是他的精心計劃，而非隨意掃射。紐國總理阿德恩也證實，辦公室在事件爆發前曾收到槍手的種族仇恨宣言，但外媒在報導本起事件時，都仍以「大規模槍擊案」來論之。

恐怖主義本質非宗教

《TRT世界網》分析報導，過往只要是穆斯林份子扮演加害人的身份，各大媒體都一定會以斗大的「恐怖攻擊」、「宗教信仰未有包容性」醜化伊斯蘭教。但本次換成穆斯林成為受害者時，塔蘭特長達74頁的「白人至上主義」與「宗教仇視」卻被忽略，外媒並未將他名為「白人恐怖份子」或「他教恐怖份子」等。

對於多次強調種族包容的紐西蘭來說，總理阿德恩也是在事件爆發數小時後（槍手都被大肆起底），才改口說是恐怖攻擊，並同媒體一樣對塔蘭特的身份形容為「極端右翼份子」，說明了即便阿德恩口口聲聲說，極端的種族主義與宗教主義在紐西蘭「將無立足之地」，但仍有些許的差別對待。

該報導並非要求媒體過度解釋每起事件的凶手背景或身份，而是呼籲把宗教與恐怖主義分開是媒體應該學習的部分，因為沒有任何一個宗教的本質就是恐怖主義，不能對特定族群的事件小題大作，也不能特別忽視特定族群所受的傷害。

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