親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紐西蘭恐怖濫射
英脫歐案延後
波音737機瘟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

HBL／破永仁不敗金身 南山65：61奪冠

這裡的勞工超樂意週六加班 工資還不到大陸一半

紐國屠殺案非恐攻？ 外媒：勿有成見

2019-03-17 18:27台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

紐西蘭日前發生的大規模屠殺案因涉及宗教與種族主義，引發外媒呼籲，媒體不能對特定宗...
紐西蘭日前發生的大規模屠殺案因涉及宗教與種族主義，引發外媒呼籲，媒體不能對特定宗教有先入為主立場。(photo by 網路截圖)
分享

紐西蘭清真寺屠殺案死亡人數上升至50人，對於這項紐國最黑暗的一次槍擊案，儘管落網槍手被起底，曾發表過大量的宗教與種族看法，他鎖定的受害者也屬於特定族群，國際媒體卻少有用「恐攻」來形容本起槍擊案。據外媒分析指出，這說明多數人仍無法將宗教與恐怖主義分開，內心對特定宗教抱有刻板印象。

根據《CNN》報導，日前在基督城傳出紐西蘭史上最嚴重的槍擊案，17日被證實死亡人數上升至50人，目前仍有34人在醫院，12人未脫離危險情況。

儘管落網槍手塔蘭特已被確定帶有濃厚宗教與種族信仰，整起屠殺案都是他的精心計劃，而非隨意掃射。紐國總理阿德恩也證實，辦公室在事件爆發前曾收到槍手的種族仇恨宣言，但外媒在報導本起事件時，都仍以「大規模槍擊案」來論之。

恐怖主義本質非宗教

《TRT世界網》分析報導，過往只要是穆斯林份子扮演加害人的身份，各大媒體都一定會以斗大的「恐怖攻擊」、「宗教信仰未有包容性」醜化伊斯蘭教。但本次換成穆斯林成為受害者時，塔蘭特長達74頁的「白人至上主義」與「宗教仇視」卻被忽略，外媒並未將他名為「白人恐怖份子」或「他教恐怖份子」等。

對於多次強調種族包容的紐西蘭來說，總理阿德恩也是在事件爆發數小時後（槍手都被大肆起底），才改口說是恐怖攻擊，並同媒體一樣對塔蘭特的身份形容為「極端右翼份子」，說明了即便阿德恩口口聲聲說，極端的種族主義與宗教主義在紐西蘭「將無立足之地」，但仍有些許的差別對待。

該報導並非要求媒體過度解釋每起事件的凶手背景或身份，而是呼籲把宗教與恐怖主義分開是媒體應該學習的部分，因為沒有任何一個宗教的本質就是恐怖主義，不能對特定族群的事件小題大作，也不能特別忽視特定族群所受的傷害。

【更多精采內容，詳見

紐西蘭槍擊恐怖主義
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

臉書：移除150萬支紐西蘭清真寺屠殺案影片

2019-03-17 18:26

紐西蘭仇恨屠殺／暴力攻擊頻傳 教堂清真寺被迫學防衛

2019-03-17 17:16

紐西蘭仇恨屠殺／穆斯林驚恐：這裡已不再安全

2019-03-17 17:14

紐西蘭仇恨屠殺／穆斯林逃避戰亂 卻命喪「人間天堂」

2019-03-17 17:04

紐國槍擊案／2小鎮警察英勇過人 36分鐘迅速擒兇

2019-03-17 16:35

紐國恐攻凶嫌著迷宗教衝突 陸續買了5把槍

2019-03-17 16:31

紐西蘭恐攻兇嫌 也策畫暗殺土耳其總統

2019-03-17 16:23

真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘

2019-03-17 16:16

影／紐國機車黨獻哈卡舞 向清真寺恐攻罹難者致哀

2019-03-17 15:53

清真寺血案前9分鐘 凶嫌寄犯案宣言給紐西蘭總理

2019-03-17 13:41

華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾

2019-03-17 11:39

紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程

2019-03-17 10:23

紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？

2019-03-17 10:03

青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

2019-03-17 08:33

白人至上主義擴散蔓延 加深社會對立與不安

2019-03-17 07:49

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 被捕2嫌未涉案

2019-03-17 06:18

基督城槍擊主嫌訪土耳其誰接頭 艾爾段矢言詳查

2019-03-16 23:50

紐國屠殺案主嫌無悔意 出庭比出「白人至上」手勢

2019-03-16 23:45

基督城槍擊主嫌曾入境土耳其 可能策劃暗殺艾爾段

2019-03-16 21:15

影／紐西蘭清真寺恐攻 主嫌出庭比「白人至上」手勢

2019-03-16 17:09
看更多

熱門文章

青少年蛋砸澳洲極右派參議員！ 慘遭參議員還手痛揍

2019-03-17 08:33

波音沒那麼神！ 飛安摔到跟50年前一樣糟

2019-03-17 10:00

吃乾抹淨！中國在貝加爾湖設廠 惹怒百萬俄人被迫停建

2019-03-17 09:37

找死別帶上我！韓牌被趕出大陸 日卻先急得跳腳...

2019-03-17 11:00

十年前投資波音1,000美元，現在可以拿到多少？

2019-03-16 22:13

巴菲特依然只領10萬美元 接班人年薪是他的180倍

2019-03-17 00:00

彭博資訊專欄／波音欠中國一個大人情

2019-03-17 01:30

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 被捕2嫌未涉案

2019-03-17 06:18

為何150位經濟學博士走出象牙塔、加入亞馬遜？

2019-03-17 00:06

薪資停滯不前 澳洲超過100萬人身兼兩份工作

2019-03-17 09:42

基督城槍擊主嫌曾入境土耳其 可能策劃暗殺艾爾段

2019-03-16 21:15

波音砸重金 升級737 MAX

2019-03-17 00:18

紐西蘭槍擊恐為孤狼犯案 沒組織如何能造成重大死傷？

2019-03-17 10:03

脫歐肥皂劇 重傷英經濟

2019-03-17 01:36

台灣起薪停滯不前 漂日求職年輕人勁增

2019-03-16 19:29

真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘

2019-03-17 16:16

紐西蘭清真寺槍擊倖存者 還原勇敢對抗槍手過程

2019-03-17 10:23

華郵：澳洲為伊斯蘭恐懼症沃土 梅鐸旗下媒體推波助瀾

2019-03-17 11:39

白人至上主義擴散蔓延 加深社會對立與不安

2019-03-17 07:49

基督城槍擊主嫌訪土耳其誰接頭 艾爾段矢言詳查

2019-03-16 23:50

小鎮警察英勇過人 36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯

2019-03-17 00:17

紐國屠殺案主嫌無悔意 出庭比出「白人至上」手勢

2019-03-16 23:45

整治學府「向錢看」歪風 美議員擬頒布新法

2019-03-16 19:15

費半衝六個月高點 晶片股利多

2019-03-17 00:21

印尼暴洪增至50死 搜救團隊續搜索受害者

2019-03-17 15:35

星期人物／沉默硬漢穆勒 查「通俄」無懼川普圍剿

2019-03-16 23:45

清真寺血案前9分鐘 凶嫌寄犯案宣言給紐西蘭總理

2019-03-17 13:41

韓流持續發酵 南加州掀高雄旅遊熱

2019-03-17 14:26

梅伊首相寶座難保 恐需下台換脫歐協議過關

2019-03-17 00:04

印尼紅毛猩猩遭空氣槍射74發 傷重大難不死

2019-03-17 00:13

憂遭竊聽 習近平訪義住宿要求遠離美國大使館

2019-03-17 10:03

Fed本周開會 利率估不動

2019-03-17 00:19

法國黃背心運動死灰復燃 再度上演民警衝突

2019-03-16 23:39

權利金能不能降一點？日便利店加盟業者難撐24小時營業

2019-03-16 19:21

巴黎氣候遊行 4萬5000人抗議法國政府不作為

2019-03-17 04:02

紐約新地標 Vessel步步高陞

2019-03-16 23:45

美韓自貿協定首宗爭端 美要求韓協商

2019-03-17 00:32

紐國槍擊案／2小鎮警察英勇過人 36分鐘迅速擒兇

2019-03-17 16:35

別變加州旅館式脫歐 梅伊籲議員：支持我的方案

2019-03-17 09:43

紐西蘭清真寺恐攻增至50死 家屬等待埋葬受害人

2019-03-17 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top