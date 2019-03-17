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紐西蘭仇恨屠殺／暴力攻擊頻傳 教堂清真寺被迫學防衛

2019-03-17 17:16世界日報 編譯盧炯燊／綜合16日電

宗教信徒聚會的場所傳統上被視為是受到庇護的地方，歡迎陌生人到來；在這裡，信眾與他們共同的信仰的人及社區互相聯繫交流；然而，最近在國內外發生的恐攻事件，已使人們質疑禮拜堂是否已變成目標，失去神聖感。

美聯社報導，歷史表明，教會、清真寺等都不免受到暴力攻擊，正如爭取民權時代，非裔美國人教會遭到炸彈攻擊；至於一些煽動宗派暴力的國家，對宗教場所的攻擊更為頻繁及嚴重。

自從南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）非裔美國人教會、匹茲堡猶太會堂，以及紐西蘭基督城清真寺等，成了攻擊目標後，使得許多信眾及教會領袖重新考慮保護的問題。

美國多個城市的宗教場所現在都加強了戒備，底特律伊斯蘭中心停車場內，一名警察在警車內戒備，留意任何潛在的威脅跡象。

在芝加哥，穆斯林社區及市中心的伊斯蘭中心，在周五祈禱期間也提高了維安措施，整個下午的禱告時間，多位武裝警察均在室內守衛。

但是即使沒有這些高度戒備，信眾也表示，襲擊事件不會阻止他們聚在一起禱告。

芝加哥的穆斯林社區中心一名伊瑪目向他的信眾表示，不要害怕到清真寺來。

不過底特律伊斯蘭中心的伊瑪目哈基姆（Mohannad Hakeem）承認，人們的確擔心他們的生活及清真禮拜場所，終會像非裔美國人教堂那樣遭到襲擊。

對於許多美國猶太裔居民來說，去年10月27日匹茲堡猶太教堂槍擊事件，也引發了類似的不安。一名反猶太人的卡車司機向教堂亂槍掃射，造成11人死亡，成為美國史上對猶太人的最嚴重襲擊事件。

襲擊事件發生後，小鎮基韋斯特（Key West）的猶太人中心領袖扎克（Yaakov Zucker）開始與少數會眾一起接受訓練如何還擊。他們一方面祈禱，一方面武裝起來。扎克說，他們沒有足夠資金聘請全職保安人員，但仍然確保信眾之間，最少有一人是武裝人員。

猶太教堂屠殺
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