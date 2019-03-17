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紐西蘭仇恨屠殺／穆斯林驚恐：這裡已不再安全

2019-03-17 17:14世界日報 編譯陳韻涵／綜合16日電

穆斯林僅占紐西蘭總人口的1%；基督城（Christchurch）兩座清真寺遭攻擊發生前，穆斯林社群在南太平洋傳統上包容異己的島國與其他族群和平共存，但這也使他們成為極端主義活動的明顯目標；慘案後，驚恐的穆斯林覺得這個夜不閉戶之國仍難逃全球右翼極端主義且已不再安全。

遭血洗的林伍德清真寺（Linwood Mosque）幾個月前才舖上嶄新地毯，但淺棕色地毯15日遭血染紅玷污；該寺伊瑪目阿卜杜勒哈利姆（Ibrahim AbdelHalim）說：「到處都是血，亂成一團。」

阿卜杜勒哈利姆同許多穆斯林一樣，難以承受發生的血腥事件。

他說，死者中有七人虔誠地為信仰奉獻個人時間勸募，或常分享食物給信眾，「他們對我來說很珍貴」；「這是非常難受的日子，不僅對穆斯林，而是對所有紐西蘭人。」

在受害者家屬聚集的海德理學院（Hedley College），來自各地的穆斯林相互擁抱，強忍淚水分享罹難者的故事。

穆斯林僅占紐國人口的1%，許多人慟聞槍擊案趕赴現場致哀並安慰他人。

來自孟加拉的卡穆魯札曼（Mohammad Kamruzzaman）說：「當天因為工作而未出席禱告…我接到朋友來電後趕到現場，五名孟加拉朋友仍下落不明，只有阿拉知道他們在哪；我們失去社區的守護天使，她免費教孩子讀可蘭經，感覺像痛失伴侶。」

穆斯林阿斯哈德（Sheik Aeshad）目睹一人頸部中彈，說道「從沒想過紐西蘭會發生(如此暴力的事件)，這裡是很和善的地方，可以不閉關門就離開，然今非昔往。」

來自索馬尼亞的護士莎拉‧阿赫梅德（Sahra Ahmed）說，紐西蘭難逃全球右翼極端主義，「這是全球性運動，世界各地都會發生，無可倖免；無論你到哪，世界就這麼小。」

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