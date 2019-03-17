紐西蘭仇恨屠殺／穆斯林逃避戰亂 卻命喪「人間天堂」

2019-03-17 17:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



紐西蘭恐怖攻擊死難者。 路透 分享 facebook

紐西蘭清真寺15日受到的恐怖攻擊，造成50人喪生，幾十人受傷；這些罹難者有許多是逃避國內戰亂，到紐西蘭尋求祥和生活的穆斯林，沒想到卻在這個被穆斯林視為「人間天堂」的國家尋求平靜生活下橫死異鄉。

以身護友 71歲的他命喪槍下

71歲的納畢（Haji Nabi）就是40年前逃避阿富汗戰爭，舉家定居紐西蘭。白人至上狂徒塔倫衝進基督城的努爾清真寺狂殺濫射時，他試圖掩護一個朋友家人，結果後者幸運保住一命，他卻不幸捐軀。

官方證實死者至少有六人來自巴基斯坦、四人來自約旦、四人來自埃及。有兩名沙烏地阿拉伯人受傷，其中一人後來宣告不治。

倖存者紛紛分享有人奮不顧身的救助別人的故事。由於官方提供的資訊不足，有些人從目擊者那裡獲悉親人罹難，有些人則是看到兇手現場轉播的實況錄影，證實親友喪生。

14歲的米恩（Sayyad Milne）事發時正在努爾清真寺。他的父親尚未接到正式通知，可是他知道兒子已經不在，因為有人看到米恩倒在清真寺地板上流血。

13歲的幸運存活 不知父兄已去世

去年帶著一家五口來到紐西蘭的敘利亞難民穆斯塔法（Kaled Mustafa），與14歲的兒子雙雙罹難，13歲的兒子受傷，經過六小時手術搶救活了下來，還不知道父兄已去世。

1990年代中期逃出索馬利亞的狄瑞（Adan Kirie），事發時正帶著五個孩子在清真寺作禮拜，四個孩子安然逃脫，可是他中槍送醫，幼子不幸喪生。

52歲的沙米（Adeeb Sami）從杜拜到紐西蘭幫雙胞胎孩子慶生，事發時伏身護住兩個兒子，自己脊椎中槍，必須開刀除去子彈，不過孩子安然無恙。

上洗手間躲死劫妻子卻罹難

來自巴基斯坦的阿梅德（Farid Ahmed）事發時正好去上洗手間，後來從兇手送上網的現場錄影看到45歲的妻子中槍。警方證實她已喪生。

紐西蘭人都在詢問為什麼會發生這種事情？這個全世界最祥和，被穆斯林移民讚為「人間天堂」的國家，為什麼會被恐怖份子挑中？

一名帶著三個年幼子女到現場致哀的男子說，一個狂徒表明沒有任何地方逃得過這種暴行。

另一個男子說：「這個社區每一個人都百分之百支持穆斯林社區。我們想聲明我們跟這種事情完全無關，我們也不相信暴徒的想法。」