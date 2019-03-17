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紐國槍擊案／2小鎮警察英勇過人 36分鐘迅速擒兇

2019-03-17 16:35世界日報 記者胡玉立／綜合報導

小鎮警察英勇過人，36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯。 美聯社
小鎮警察英勇過人，36分鐘逮捕紐西蘭槍擊案嫌犯。 美聯社
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紐西蘭基督城（Christchurch）兩座清真寺15日發生震驚全球血腥大屠殺，兩名來自附近小鎮林肯（Lincoln）的社區警察在當局發出通報36分鐘後，迅速逮捕凶嫌；紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日特別公開表揚他們「將紐西蘭放在第一位。」

阿爾登基督城向媒體表示，「嫌犯有機動能力，車裡還有另外兩把槍，他鐵定打算繼續攻擊。」她說，要不是這兩名警察，28歲的澳洲兇嫌塔倫（Brenton Tarrant）殺死的人數肯定會更多。

根據似乎由過往車輛駕駛人拍下的視頻顯示，在一條繁忙道路旁，槍手的淺色車輛被一輛警車撞到路邊，其中一個前輪還懸在半空中。

畫面中可以看到，兩名警察手持武器，指向敞開的乘客座位側門，其中一名警察手中的武器只是一把手槍。接下來，兩名警察把一名黑衣人從車子裡拖出來。

阿爾登表示，「趕到現場的是兩名警察是林肯的郊區警察。任何看過影片的人（都知道）......他們把紐西蘭看得比什麼都重要。」「在接到第一次通報之後的36分鐘，他們就抓到人了。」

紐西蘭警政署長布西（Mike Bush）也稱讚成功阻止屠殺的兩名警察：「我要讚揚員警處理這起事件的英勇表現，一如大家在社群媒體所見，我對他們的行動感到非常驕傲。」

阿爾登表示，槍擊案發生後，目前有39人住院，其中11人在加護病房治療。

塔倫16日出庭時，被指控犯下謀殺罪。預計未來還會面臨更多控罪。

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