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紐國恐攻凶嫌著迷宗教衝突 陸續買了5把槍

2019-03-17 16:31世界日報 編譯陳韻涵／綜合16日電

紐西蘭15日槍擊案的主要槍手塔倫去年曾去過北韓。 截自澳洲新聞網
紐西蘭15日槍擊案的主要槍手塔倫去年曾去過北韓。 截自澳洲新聞網
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犯下紐西蘭清真寺屠殺案的28歲澳洲男子塔倫（Brenton Tarrant）曾赴巴爾幹地區和北韓旅行，參觀史跡並研究基督徒和奧圖曼（Ottoman）帝國間的戰爭；他2017年11月取得槍照後，陸續購買五把槍；紐國未規定擁槍者須向當局登記，如今要修法嚴管槍械。

保加利亞、土耳其和克羅埃西亞當局表示，塔倫2016-18年入境；匈牙利反恐當局也說信奉白人至上主義的塔倫曾到當地旅遊，但未提供細節；波士尼亞媒體表示，塔倫2017年入境。

塔倫的旅遊行蹤未明，各國當局表示將調查他在境內的行動以及他可能接觸的人；友人透露，塔倫曾赴北韓旅遊。

塔倫行兇期間的舉止，顯然透露他對歐洲及巴爾幹半島民族的宗教衝突著迷，巴爾幹地區素有歐洲火藥庫之稱，史上多次發生暴力衝突。

塔倫驅車前往基督城穆斯林途中播放1992-95年波士尼亞戰爭的民族主義塞爾維亞族歌曲，此戰役分裂了南斯拉夫；該歌曲頌揚波士尼亞塞族領袖卡拉迪奇(Radovan Karadzic)，他因屠殺穆斯林平民而遭戰爭罪行定罪，被國際刑事法庭裁定坐牢40年。

塔倫的步槍上有多名對抗穆斯林奧圖曼統治巴爾幹500年的塞族和蒙特內哥羅(Montenegrin)傳奇將領名字，這些名字以兩個東正教國家所用的西里爾字母書寫。

在他貼於社群媒體的74頁宣言中，塔倫自稱白人主義者，起身對抗在歐洲犯罪的穆斯林。

塞爾維亞和波士尼亞當局雖未證實塔倫入境；克國警方表示，塔倫2016年12月到隔年1月間在克國；克國媒體報導，塔倫2017年1月18日離開首都，此前曾訪問多個亞得里亞海濱城市。

克國總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）說，紐國慘案前，此人並非當局觀察重點；保加利亞內政部則說，塔倫入境期間未涉及恐怖活動。

在紐國，16歲以上的任何人只要完成安全課程並經警方查核背景，就能申請時效10年的槍枝執照；紐國槍法未規定擁槍者需向當局登記，警方粗估境內約有120萬把合法和非法槍枝，相當於每三人就有一人持槍。

塔倫2017年11月取得「A類」槍照，同年12月起陸續合法購買五把作案槍枝。

紐西蘭布魯斯步槍俱樂部（Bruce Rifle Club）副會長威廉斯（Scott Williams）證實，塔倫是俱樂部成員，曾在射擊場以AR-15步槍練習打靶；他形容塔倫看似與其他人一樣正常，從未提及對伊斯蘭教的看法。

他說，俱樂部有100多名成員，每個人都很震驚，「甚至有點感覺遭背叛，俱樂部裡竟有人做出恐怖的事情。」

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