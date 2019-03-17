紐西蘭恐攻兇嫌 也策畫暗殺土耳其總統

2019-03-17 16:23 世界日報 編譯中心／綜合16日電



土耳其總統厄多安曾是紐西蘭清真寺槍擊血案主嫌的目標。 歐新社 分享 facebook

紐西蘭15日發生清真寺槍擊血案，本案主嫌塔倫（Brenton Harrison Tarrant）2016年曾兩度入境土耳其、停留長達43天，甚至可能策畫過針對土國總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的暗殺行動；厄多安16日以「大屠殺」形容這起事件，並矢言針對塔倫在土耳其跟誰接頭「查個水落石出」。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）引述高階官員報導，塔倫曾於2016年3月17至20日，以及同年9月13至10月25日期間停留土耳其境內，並公布了塔倫入境土耳其的影像。

厄多安16日說：「塔倫在伊斯坦堡待了三天，第二次又待了40天。誰跟他接頭？我們會查個水落石出。」厄多安又說：「身處世界另一端紐西蘭的兇手，怎麼可以對穆斯林和土耳其人懷抱如此仇恨？」

中央社報導，厄多安已派副總統歐克台（Fuat Oktay）率代表團赴紐西蘭關切本案，歐克台說：「很不幸的，這項恐怖主義行徑再度凸顯出對伊斯蘭敵意無止盡的情況，國際社會應挺身對抗伊斯蘭恐懼症、仇外、激進主義和種族主義。」

TRT World的土耳其事務分析家艾利姆（Yusuf Erim）指出，警方現正試圖查出他在這裡做什麼，「我們可以從塔倫的宣言中得知，他對厄多安總統很感興趣，有可能是在策畫暗殺行動；警方也在懷疑，他當時是在為未來的行動找尋目標」。

艾利姆提到：「我們從他的宣言中得知，他提到聖索菲亞清真寺（Ayasofya Mosque），那是他宣言中很重要一部分，要求從土耳其人、從穆斯林手中拿回來。」

塔倫的宣言有特別針對土耳其人的部分，他以君士坦丁堡（Constantinople）稱伊斯坦堡，強調君士坦丁堡理所當然應該重回基督教徒懷抱，且聖索菲亞將不再有尖塔。

艾利姆說：「我揣摩塔倫的心態，他會認為土耳其可能是舉世最強大的穆斯林國家，厄多安是穆斯林世界最具代表性人物，顯然這對激進化的基督徒而言會是一大威脅。」