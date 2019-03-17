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真英雄！以刷卡機打跑槍手 沒有他死傷會更慘

2019-03-17 16:16世界日報 記者胡玉立／綜合報導

紐西蘭清真寺槍手大屠殺，信眾阿齊茲英勇反擊成英雄。 世界日報記者趙元良／翻攝
紐西蘭清真寺槍手大屠殺，信眾阿齊茲英勇反擊成英雄。 世界日報記者趙元良／翻攝
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15日發生在紐西蘭基督城（Christchurch）兩座清真寺的血腥大屠殺，已造成50人死亡，但如果不是48歲的阿齊茲（Abdul Aziz）在林伍德清真寺（Linwood mosque）機警地對槍手英勇反擊，死傷者可能更多。

跑出寺外叫喊 轉移槍手注意

在28歲的槍手、 白人至上主義者塔倫（Brenton Tarrant）從努爾清真寺殺來林伍德清真寺時，被視為「英雄」的阿齊茲非但沒有躲起來，反而掄起他能找到的第一樣東西：一台信用卡刷卡機，跑到寺外對著塔倫叫囂：「來啊！來啊！」他與塔倫隨即驚險展開「貓捉老鼠」式的追逐戰。

林伍德清真寺的代理伊瑪目阿拉比（Latef Alabi）說，如果不是阿齊茲，林伍德清真寺的死亡人數會更高。

阿拉比說，15日下午1點55分左右他正帶領大家祈禱，聽到清真寺外傳出聲響，他看到窗外有個穿著黑色軍用服裝、戴著頭盔的人，手中拿著一大把槍。一開始他以為是警察，但他看到兩具屍體，又聽到槍手大叫，「我立即明白，這人是個殺手。」阿拉比說。

勇敢追向槍手 保全一寺大小

阿拉比要全場80多名會眾趴下，緊接著槍聲響起、窗戶破碎、有人倒下，大家意識到慘劇即將到來。「然後，這名兄弟過來了。他追向槍手，設法打跑了他，我們這才得救。」

阿拉比口中的「兄弟」，指的是阿齊茲。阿拉比說：「如果槍手進了清真寺，我們現在可能都不在了。」

阿齊茲說，他跑去外面大喊大叫，是想分散槍手注意力；和四個兒子一起參與祈禱活動的阿齊茲回憶道，他可以聽到自己兩個小兒子，分別是11歲和5歲大，催促他回到寺裡。

那時，槍手塔倫跑回車裡去拿另一支槍，阿齊茲趁機把手中的刷卡機扔向他。塔倫回來朝他開槍，阿齊茲奔跑、越過停在車道上的汽車，槍手沒能命中。然後他看見槍手丟下一把槍，於是他把槍撿起來，試圖扣壓扳機，發現裡面沒有子彈。

接著槍手第二次跑回車裡可能是想拿另一件武器，阿齊茲說，「他進車子時，我拿起那把空槍，像箭一樣扔向他的擋風玻璃，砸碎了車窗；這讓他害怕了。」

阿齊茲說，槍手大聲咒罵說要殺死他們，卻把車子開走了；他一路追車子到紅綠燈口，車子掉頭迅速駛離。後來的視頻顯示，當地警察逮捕到嫌犯；血腥屠殺終於落幕。

面對槍手不懼 堅信真主護佑

阿齊茲來自阿富汗喀布爾，幼年時以難民身分在澳洲生活了25年，幾年前搬到紐西蘭。阿齊茲說，面對槍手時，他不覺得害怕，他所做的一切都是憑著一股自然驅力。而他篤信真主阿拉，相信自己「命不該絕」。

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