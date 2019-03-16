昔日陽光教練 為何變成地獄殺手？

2019-03-16 15:46 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



機場錄影截圖顯示，兇嫌曾到過中東，圖為2016年3月伊斯坦堡的機場錄影。 (路透) 分享 facebook 紐西蘭基督城清真寺屠殺案嫌犯、澳洲男子塔倫(Brenton Tarrant)15日開槍掃射時，槍上滿布著白人至上主義標誌，他所聽的則是崇拜波士尼亞塞爾維亞戰爭罪犯的音樂；塔倫先前在社群網站的貼文，十足反映出存在於網路世界某些黑暗角落的仇恨言論。

塔倫持槍進入清真寺，完全不理滿室驚惶哀嚎，見人就開槍濫射，毫不留情地造成49人喪生；他還透過現場直播，將血腥場面呈現在世人眼前。

開車前往清真寺途中，塔倫聆聽的節奏輕快音樂，其實洋溢著具有摧毀意義的歐洲民族主義色彩與種族衝突；這首歌曲對於因屠殺穆斯林平民而遭戰爭罪行定罪，且被國際刑事法庭裁定坐牢40年的前波士尼亞塞爾維亞政治領袖卡拉迪奇(Radovan Karadzic)大力讚揚。

槍上寫「14」 可能與納粹口號有關

28歲的塔倫到清真寺大開殺戒後回到車上，從直播影片可以聽出，車上播放歌曲歌詞為「我是地獄之火的神。」

專門為遭到迫害受難者爭取權益並追蹤仇恨團體行動的非營利組織「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)指出，塔倫作案槍枝上出現的數字「14」，可能與納粹德國元首希特勒自傳「我的奮鬥」(Mein Kampf)當中白人至上主義用語，俗稱「14個字」的口號有關。

塔倫槍枝上的納粹「黑色太陽」(Schwarze Sonne)標誌，則是極右派團體的愛用標示。

塔倫在澳洲新南威爾斯(New South Wales)偏遠小鎮葛拉夫頓(Grafton)成長；塔倫20多歲時父親因癌症過世，不久他便離開家鄉，在海外生活多年。

旅行7年 到過北韓、巴基斯坦、歐洲

一名在葛拉夫頓就認識塔倫的女性友人對澳洲每日郵報(Daily Mail Australia)指出，塔倫從2011年開始，至少花了7年在各國之間旅行，後來之所以變得走極端，推測他在海外旅遊期間，「可能發生了某些事情。」

這名友人表示，塔倫原本擔任私人健身教練，對於追求身材健美相當熱中，給人的感覺是個很能適應環境的年輕人；但塔倫後來離開家鄉，開始到處旅行，足跡遍布北韓、巴基斯坦以及歐洲。

另外一名在健身房與塔倫認識的婦人則在匿名受訪時說，塔倫平常嚴格遵守飲食、運動計畫，從學校畢業之後就在健身房工作，「不管是對於他自己的健身，或是指導他人健身，他都非常認真投入。」

她說，塔倫花很長時間在健身房，努力練舉重，「他可以說讓自己的身材獲得完全改造。」