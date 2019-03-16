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白宮譴責 川普淡化白人至上

2019-03-16 15:51世界日報 記者張聲肇／綜合報導

清真寺濫殺案一名死者之子，拿著手機展示他父親的照片。 (路透)
清真寺濫殺案一名死者之子，拿著手機展示他父親的照片。 (路透)
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川普總統15日推文對紐西蘭清真寺槍擊慘案表示同情，並祝福紐西蘭人民；但川普並沒有像其他國家領導人直接表明對白人民族主義的擔憂，被問到兇手提到他是「白人認同感重新出頭的象徵」時，川普故意裝做不知道，連說「我看不出來，我看不出來。」

白宮發言人莎拉‧桑德斯則表示，「美國嚴厲譴責基督城的攻擊事件。我們與紐西蘭人民與政府立場一致，反對這個出自仇恨的邪惡行為。」

兇手在74頁的宣言中，有一段談到川普，白宮立即否認有任何關連；然而，美聯社報導，兇手擁抱納粹標誌、聲明支持法西斯主義，和川普在多起事件中未積極譴責極端分子連在一起，反而讓白宮很難替他打圓場。

從競選總統時發言就公然反對穆斯林移民美國的川普，上任後凡遇有白人至上論者相關暴力事件時，不曾大聲譴責；例如2017年在維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)白人民族主義者與反對者衝突事件造成死傷後，川普卻說雙方「都有責任」。

康州民主黨籍聯邦參議員布魯門索(Richard Blumenthal)認為，川普的言詞行為，和遠在南半球太平洋一端的這場暴力慘案有關。

「當你說我們邊境遭到入侵了，當你談論別人，彷彿他們和我們有著會致命的不同的時候，語言是會造成後果的。」布魯門索說，「我認為從總統到以下的人在公共發言，都是造成這些行為因素之一。」

川普打電話給紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)，說美國願意幫忙；但阿爾登告訴川普，「最好的幫忙就是向全世界的穆斯林社區表示同情，表示愛。」

美國的穆斯林約有350萬，佔人口1％，他們15日早上穿過重重警察保護線進入各地清真寺，參加周五祈禱會。

各大城市的警察已經加強警衛，讓穆斯林可以安全的聚會。

美國穆斯林關係協會全國總會長阿瓦德(Nihad Awad)說，全球穆斯林在哀悼的同時，都在擔心這是「美國境內與全球越來越無法容忍的趨勢」。

阿瓦德在華府呼籲穆斯林教友，「不要害怕，不要放棄你們的清真寺。他們就是要你害怕。你不應害怕。」

川普穆斯林紐西蘭
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