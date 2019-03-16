選中紐西蘭…要凸顯「舉世無一淨土」

2019-03-16 15:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合15日電



社群媒體傳送的影像顯示，紐西蘭警察持槍逮捕一名嫌犯(趴在地上)。 (路透) 分享 facebook 28歲澳洲白人種族主義分子留下宣言，不僅表明他仇恨移民，也宣稱血洗紐西蘭清真寺的原因，是穆斯林接連在歐洲發動恐怖攻擊感到憤怒，有意報復和製造恐懼。

他自稱不想出名，卻具名布蘭頓‧塔倫(Brenton Tarrant)，在推特發布74頁宣言，宣稱他希望活著完成攻擊行動，以在媒體散播他的看法；他並透過網路，直播行兇過程。

宣言中拉拉雜雜的長篇大論，對他的理念充滿前言不對後語的論調，並使用與納粹和白人至上有關的各種象徵；除了白人主義觀點，他還自稱是環保分子和法西斯分子，認為中國是最符合他的政治和社會價值的國家，瞧不起最有錢的1%富裕階層。

塔倫稱美國保守派政論家康妲絲‧歐文 (Candace Owens)，是對他影響最大的人物，同時卻宣稱「她號召的極端行動，連我都覺得太過分」。

宣言中也提到一次川普總統，對他是否支持川普自問自答：「作為振興白人認同和共同目標的象徵？當然。作為決策者和領袖，老天爺，絕不。」

他的宣言和實況轉播意在吸引世人眼光，並為企圖瞭解為什麼有人會攻擊無辜宗教信徒的人提供重要線索。

這種慘劇發生在向來平靜祥和、連警察都很少配槍的紐西蘭，尤其令人不解；但是，宣言中強調，這正是他選中紐西蘭的原因，以顯示舉世無一淨土，連僻處天涯海角的紐西蘭，都免不了移民潮。

塔倫宣稱，生在澳洲勞工階層家庭，童年平凡，也不是個好學生。

整個宣言最常重覆提到的主題，就是歐洲裔與穆斯林的衝突，而且經常用十字軍戰爭架構這種衝突。

聲明中宣稱，2017年他在西歐各地旅行時發生的一個事件，促使他轉向暴力攻擊；當時一個烏茲別克男子在斯德哥爾摩開貨車衝撞人群，造成五個人喪生；到達法國後，所到市鎮觸目都是移民，更使他戾氣高漲。

塔倫宣稱，三個月前選定紐西蘭基督城作案，而他選定攻擊的對象，是他認為會取代白人的入侵者，殺死這些人不會讓他感到內咎。

塔倫表示，曾捐錢給許多民族主義團體，可是沒有加入任何組織；不過他承認，曾接觸反移民團體「重生的聖殿騎士」。

塔倫自稱受到2011年在挪威大開殺戒，造成77人喪生的布雷維克 (Anders Breivik)啟發；就像布雷維克一樣，他開槍濫殺、針對多元文化群體、在網路上發布種族主義宣言，並描述各種武器。

他稱行兇的用意，包括藉著威嚇減少移民、離間北約組織和土耳其人、使西方更加偏激和動盪不安，以及在美國引發內戰，最後導致種族隔離。