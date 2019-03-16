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絕對不留活口！不停補射 屍體也不放過

2019-03-16 15:44世界日報 記者胡玉立／綜合報導

案發的努爾清真寺地上，散布著受害者的鞋和止血繃帶。 （路透）
案發的努爾清真寺地上，散布著受害者的鞋和止血繃帶。 （路透）
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開始派對吧！拉開血腥屠殺序幕

「我們來開始這場派對吧！」在紐西蘭基督城兩座清真寺大開殺戒的28歲澳州白人至上主義男子塔倫（Brenton Tarrant）將冷血殺戮全程17分鐘視頻直播到臉書，拉開血腥屠殺的序幕。

影片中，除了看到塔倫猛開火耗用大批彈藥，對著寺內蜷縮或試圖奔跑的人不斷射擊，更對地上血染的眾多屍體一再重複射擊，不留任何活口，開槍次數至少上百次。

出了清真寺，一名受傷婦女苦苦求饒，塔倫仍毫不留情的數度開槍，並直接開車輾過。

塔倫直播的17分鐘視頻，記錄了他坐進車內、使用衛星導航驅車前往位在狄恩斯大道的努爾清真寺（Al Noor Mosque），以及在寺內外瘋狂掃射的過程。

這場發生在周五的清真寺祈禱日大屠殺，在努爾清真寺就有41人罹難；案發時聚集在清真寺附近的人尖叫奔跑，試圖爬上建築物四周牆壁；父母試圖保護孩子，有人躲在汽車下面，至少有一位附近的居民打開家門，為逃離混亂的人提供庇護。

其中一名倖存者安瓦爾（Anwar Alsaleh）躲在浴室裡，他說自己聽到槍手咒罵穆斯林說，「我們今天要殺了你。」安瓦爾聽到有人哀求饒命，但槍手一直開槍確定每個人都死了為止。

另一沒有透露姓氏的阿富汗難民米拉瓦茲（Mirwaiz）說，他人在清真寺內，子彈擦傷他的頭部時，他以為自己必死無疑。但他後來趁槍手不注意時，逃離了清真寺。在傷者之中，包括了一名受到重傷的五歲女孩。

塔倫身著軍裝式防彈衣和戴上頭盔，後車廂裡的步槍至少有六支，這些武器包括他使用的半自動霰彈槍，上面還潦草書寫歷來大規模屠殺槍擊事件城市和殺手姓名。

一聲「哈囉！兄弟」 隨後連開九槍

開車出發前，塔倫說：「小伙子們，記得訂閱PewDiePie(YouTube頻道)」；車上播放著軍事風格的音樂。當車子依導航指示到達努爾清真寺時，塔倫持槍平靜地走到入口處，看到第一個人，他喊了一聲「哈囉，兄弟」，隨即開槍九次將那人打死，經過屍首時，塔倫還補上一槍。

緊接著，塔倫進了清真寺，見人就開槍；一見有受傷男子試圖爬開或朝出口奔逃，立即持槍掃射，確認擊斃；而當槍聲略歇、也就是塔倫更換彈匣時，清真寺內傳出傷者呻吟，與寺內播放的祈禱音樂聲。

有幾次，塔倫站在受傷的人身上，平靜地重新裝填彈匣，然後再朝向死活不知的一堆軀體多次射擊，以確保他們都已死亡。

短短幾分鐘內，塔倫一度離開清真寺，沿著人行道向左右開槍，然後再回到寺內開火；寺內至少有20幾人躺在地上滿身是血，但塔倫毫不留情地繼續對著地上的人掃射，並走得更近，開始射擊他們的頭部。

待他覺得滿意後，塔倫走到寺外，看到有個女人絆倒在街上，女子面朝下躺著大喊「救我救我」，但塔倫只是平靜地靠在她身上，朝著她的臉部直射兩槍。

然後塔倫回到車內，猛地關上汽車行李箱，車裡響起的英國搖滾音樂，歌手正高唱「我是地獄之火」。

接著，塔倫開車輾過自己剛剛殺死的女人身體，笑著分析自己這次大屠殺：「這次攻擊沒有按計劃進行，太快了，我應該待更久才對。」

兇嫌遺憾：未把清真寺燒個精光

他邊說邊不時朝車外開槍，還表示，很遺憾「沒有把那個清真寺燒個精光。」

當視頻即將結束時，他的汽車碰上交通堵塞；通過乘客座位的破窗，他開玩笑地對左方司機說：「嗨。」

槍手塔倫在臉書直播犯案過程，圖為他持槍進入清真寺，隨後大肆殺戮。 (路透)
槍手塔倫在臉書直播犯案過程，圖為他持槍進入清真寺，隨後大肆殺戮。 (路透)
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清真寺屠殺
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