紐西蘭全年命案死亡數 也不到49人

2019-03-16 14:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合15日電



濫殺案死亡人數比紐西蘭一年命案死亡人數還多，總理誓言加強管制槍械。美聯社 分享 facebook

紐西蘭發生恐怖攻擊，至少49人喪生，比紐西蘭通常一整年的命案死亡人數還多；兇手合法買槍肆行殺戮的消息，促使紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)15日誓言加強管制槍械，也考慮修改槍械法。

阿爾登說，來自澳洲的兇手塔倫2017年11月獲得「A級」槍照，並開始購買用來作案的五把槍械，包括兩把半自動步槍、兩把霰彈槍和一把連珠式步槍。

「這個人能夠拿到槍照，並用以獲得這些武器的事實，讓我覺得民眾會尋求改變，而我決心這樣做。」阿爾登說，「導致獲得槍照和這些武器的連串事件還在調查，不過我現在就可以告訴諸位，我們的槍械法會改變。」

紐西蘭南部的阿拉莫納鎮，1990年曾發生一名精神病男子槍殺13人的事件，促使政府在1992年立法加強管制槍械，限制民眾獲得半自動步槍。

但是，與鄰近的澳洲以及美國之外的大部分其他已開發國家相比，紐西蘭的槍械法還是很寬鬆。

在紐西蘭，任何人年滿16歲，並完成安全課程和通過警方背景調查，都能申請有效期10年的槍照。

根據紐西蘭的槍械法，大部分槍枝不需登記，警察也不知道境內究竟有多少合法和非法擁有的槍枝。

估計紐西蘭有150萬把槍，大約每三個人就有一把，比澳洲的比率高出一倍以上。

從幾世紀前歐洲探險家企圖征服這片土地開始，紐西蘭的槍械文化根深柢固，對步槍或霰彈槍管制較寬鬆，手槍則受到較嚴格控制。

不過，要獲得15日的攻擊事件使用的半自動武器，必須另外獲得「擔保」，可是警方和槍械專家指出，有一些漏洞讓人能夠規避半自動武器的登記規定。

紐西蘭警方1997年就主張禁止半自動武器，可是自1992年以來修改槍械法的提議都遭到國會擱置。

阿爾登說，政府現在將考慮這樣做。