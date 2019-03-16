白人至上、仇恨犯罪蔓延 世界愈來愈危險

2019-03-16 14:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合15日電



華盛頓郵報報導，紐西蘭基督城兩座清真寺15日發生的大規模槍擊案，顯示極右勢力的白人至上主義正在全球蔓延，讓世界變得越來越危險。

紐西蘭警方說，槍案中的主要嫌犯塔倫(Brenton Tarrant)是出於政治目的而濫殺，在對清真寺發動攻擊前不久還發表聲明，稱他仇視穆斯林和移民。

警方指出，兇手發布的74頁聲明顯示，他的行為仿效了其他國家的右翼極端分子，包括2015年在南卡羅來納州查爾斯頓一座教堂槍殺九名非裔的魯夫。他的聲明充滿了白人出生率降低和白人遭到種族屠殺的陰謀論，是白人民粹主義在全球擴散的最新標誌。兇手的聲明是以「偉大的更替」為標題，與2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾市火炬抗議者的呼聲如出一轍。

極右勢力近來製造的暴力事件，有挪威的白人至上主義分子布雷維克(Anders Breivik)2011年對夏令營發動的攻擊，奪走77條性命，其中包括許多兒童，以及加拿大白人至上主義者比桑內特(Alexandre Bissonnette)2017年在魁北克市一座清真寺殺死六個穆斯林。

白人至上主義蔓延迅速全球化正讓世界變得愈來愈危險。美聯社 分享 facebook 極右極端主義正在美國和世界其他地區抬頭，製造出越來越多的暴力，而紐西蘭的槍案似乎是這一廣闊背景下的組成部分。

過去十年，攻擊者在極右意識形態的鼓動下，製造了數十起的槍案、爆炸和其他暴力事件，超過其他任何國內極端分子製造的攻擊。

白人民粹主義和其他仇恨組織的成員也在不斷增多，「南方貧困法律中心」(SPLC)的資料顯示，美國的仇恨組織在歐巴馬政府末期連續三年減少，但近年來卻大增，從2014年的784個增加到2018年的1020個，增幅高達30%。

美國的仇恨犯罪也在連年下降後重新開始升高，SPLC的資料顯示，仇恨犯罪在2011到2014年下降12%，但2014到2017年卻升高30%。

仇恨犯罪在全球也同樣呈升高趨勢，俄亥俄州立大學的史學助理教授帕洛特說，全球的白人至上主義在正東山再起，他們利用人們對目前的人口變化產生的不安、對過去白人政府時期的懷念和激進的白人至上語言，來吸引更多的支持，期待重新恢復白人政權昔日在全球的統治地位。

川普總統和其他民粹主義領袖經常表示，他們與採用暴力的極右極端主義根本不同，但事實上，極端主義和國內恐怖主義的崛起，與全球民粹主義領袖增多的趨勢相呼應，似乎是不容忽視的現象。