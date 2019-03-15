懶人包／禁槍國家為何遇恐攻？一次解析紐西蘭濫射事件

2019-03-15 21:44 聯合新聞網 綜合報導



更新時間：3/15 21:15

紐西蘭今（15）日下午1點40分發生恐怖攻擊槍擊案，槍手闖入當地的兩座清真寺，進行無差別的亂槍掃射，甚至在網路進行17分鐘的大屠殺直播。根據統計，目前死亡人數已增至49人，警方也逮捕了4名罪嫌。

因為嚴格的槍枝管理條例，紐西蘭29年來都不曾發生過重大的槍枝意外，不料今日卻傳出恐攻事件，讓紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）稱其為，「紐西蘭最黑暗的日子」。

紐西蘭基督城市中心一座清真寺發生槍擊案。圖片來源／路透社 分享 facebook

●死傷人數

根據報導，目前確認已有49人死亡、48人受傷。其中，努爾清真寺為最嚴重的事發地點，造成41人死亡，死傷者包含多名兒童。

●事發地點

當地時間15日下午，紐西蘭南島第一大城基督城（Christchurch）爆發恐攻事件，槍手分別闖入市中心的努爾清真寺（Al Noor Mosque）和林伍德清真寺（Linwood Mosque），持步槍進行無差別掃射。

伊斯蘭教固定在星期五至清真寺進行禮拜，嫌犯疑似看準這一點，才會選在這一天進行攻擊。且犯案地點處於繁華地帶，附近有公園、學校、醫院及購物中心，人潮來往眾多。

事發地點的兩座清真寺周遭屬繁華地帶，有公園、學校及醫院。圖片來源／GOOGLE MAP 分享 facebook

●案發過程

15日當天，當地清真寺舉辦穆斯林的禮拜活動，單是努爾清真寺就有近300名的穆斯林參與聚會。下午1點40分左右，槍手身穿防彈背心、手持半自動步槍闖入努爾清真寺，並進行無差別射擊。同一時間，距離5公里遠的林伍德清真寺，也同樣遭人闖入攻擊。

嫌犯在行兇前，曾透過推特及論壇散播直播網址，並透過臉書直播17分鐘的恐攻過程。目前該影片已遭臉書官方下架，當局也呼籲民眾自律，別再散佈相關的影音內容，避免造成二度傷害。

紐西蘭基督城中心兩處清真寺發生濫射事件，案發現場血跡斑斑。圖片來源／歐新社 分享 facebook

●攻擊原因

驚方調查後發現，兇嫌的犯案動機與極右翼和反移民有關。總理阿爾登（Jacinda Ardern）也向記者透露，「這是出自極右派份子驚心策劃的恐怖攻擊」。

●兇手身份

警方目前已逮捕4名嫌犯，分別為3男1女。但不排除還有在逃嫌犯的可能，目前警方仍在調查中。

警方證實，一名槍手為28歲的白人塔倫（Brenton Tarrant），在澳洲出生，並自稱有反伊斯蘭、反移民的動機。行兇前，他曾在網路分享直播連結，並在臉書進行恐攻直播。塔倫曾在網路發表宣言，表明自己的極右派政治主張、反對所有非歐裔移民，更聲稱對於這場恐攻行動，早已計畫2年的時間。當地警方也透露，塔倫目前被指控謀殺罪。

另外，塔倫也在網路發表長達74頁的宣言，描述身分及犯案動機。他在文中形容自己為「種族民族主義分子」，並悲嘆「西歐白人文化正在沉淪」。而其餘的3名兇嫌是否與案情有相關性，仍待警方持續調查。

疑似槍手之一的塔倫，曾在網路上發表一份長達74頁犯罪宣言。圖片來源／New Zealand Herald 分享 facebook

●當局應對

案發後第一時間，已下令關閉基督城內所有的清真寺、學校及公共場所，並進行全城的封鎖性搜查。當地時間傍晚6點，官方已解除學校封鎖，但在清真寺周邊仍有大批警力維持警戒。

調查過程中，一度發現槍擊現場周邊有汽車裝載炸藥，但目前已排除危險。

奧克蘭最大的布里馬特中央車站（Britomart Transport Centre)發現了兩個疑似爆裂物的背包，已交由軍方的防爆小組引爆，並證實背包內僅裝有器材，並無可疑之處。

●槍枝文化

《BBC》指出，紐西蘭並沒有像美國一樣的槍枝文化，除了農村狩獵用的槍之外，一般民眾很難取得槍枝的使用權。針對嫌犯為何持有槍枝一事，將進行調查。

根據《紐約時報》報導，紐西蘭自1990年起，未發生大規模濫射案件。1990年，一名男子曾因與鄰居起口角，竟持槍射殺13人。自該事件後，紐西蘭當局嚴格制定槍枝法，包括限制軍用的半自動武器，在當地需要擁有證照才可持有槍枝。

此次恐攻的目標多為當地的穆斯林，也讓他們心生恐懼。當地穆斯林在接受採訪時也表示，「一直以為我們生活在世界最安全的國家，從來沒想到會發生這種事」。面對突如其來的攻擊，儘管有人幸運逃過一劫，但仍有穆斯林害怕後續的「報復行動」。

恐怖攻擊不僅使當地的街道滿目瘡痍，也讓當地的居民人心惶惶。恐慌之際，也有不少人幸運的逃過死劫，孟加拉板球隊原本預計要到基督城進行比賽，所幸在抵達目的地前，正好發生槍擊案，才讓球對逃過一劫。

另外，遭遇恐攻的努爾清真寺旁有處留學生愛去的公園，幸虧當時並無留學生在公園內，才沒有造成更大的死傷意外。

在清真寺外，有許多家屬試圖打電話與親友聯繫。圖片來源／美聯社 分享 facebook

紐西蘭總理阿爾登在記者會中，悲痛的表示今（15）日，是紐西蘭最黑暗的一天，更以「前所未見的暴力行動」，來稱呼這起恐攻行動。

由於此次攻擊明顯針對伊斯蘭教和穆斯林族群，許多伊斯蘭教國家也相繼發表聲明，譴責這場「惡質的恐怖行動」。土耳其總統艾爾段也提出嚴厲譴責，更呼籲要採取行動，一同對抗伊斯蘭恐懼症。