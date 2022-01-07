酒駕肇事人倫悲劇頻傳 網熱議酒駕「零容忍」解方！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「酒駕」話題的網路聲量表現，帶您了解酒駕話題的網路聲量變化，以及網友對該話題解決方案的輿情看法。

近來酒駕肇事事件頻傳，釀成多起死傷事故造成天人永隔的悲劇。而春節將至，民眾參加尾牙、聚餐活動頻繁，許多人擔憂酒駕事件恐相對增加，人心惶惶。

酒駕事故新聞頻傳 藝人多次酒駕被捕引發社會撻伐

近兩個月各地不斷傳出「酒駕」相關新聞，如去年(2021)的11/14傳出一名男子酒後駕車，不慎撞上騎乘機車的夫妻造成雙亡，新聞一出立刻引發議論，許多網友怒批「酒駕的人真的會有報應」，並紛紛為受害者哀悼；而在12/26再度傳出酒駕男撞上一家四口，其中媽媽傷重身亡，大女兒全身重傷且全口牙齒脫落，引起許多網友大嘆「好好一個家庭就這樣被撞碎了」、「真的好不捨」；另外12/28則驚傳藝人宋少卿再度酒駕被捕，引發譁然，其中許多民眾怒批「真的是最壞示範，公眾人物還一再酒駕，有夠失望」，也有網友直呼「是不是真的錢多就罰不怕…他酒駕好多次了」，並表示未來絕對會抵制該藝人的相關演藝活動。

酒駕話題近兩個月討論聲量趨勢。 Social Lab社群實驗室/製圖

而針對近來頻傳的酒駕事件，高雄市長陳其邁則公開發表多項修法建議，其中包括「建議公布酒駕者姓名、並於其身分證註記酒駕」、「建議將酒駕累犯之定義自五年延長到十年，有酒駕紀錄者，限制只能駕駛具備酒精鎖的車輛」等，引發市民熱論，其中部分民眾大讚「支持嚴辦、支持修法」，但也有網友認為「每次都光說不做…請嚴格執法」，期盼公家機關能做出更多實質行動。

酒駕問題如何解套？ 網友認為現行累犯制度嚇阻力道弱

而對於該如何有效減少酒駕發生，民眾也紛紛提出看法。首先，有人認為應該從「酒駕刑罰重刑化」下手，並表示「從重量刑才可避免悲劇發生」，但也有民眾提到重刑「未必是唯一解方」，畢竟從道路規則教育用路人才是根本之道；另外初次酒駕就應「永久吊銷執照」及「沒入車輛」的想法也受到大量提及，網友認為目前法律還是採累犯制度，無法有效地遏阻犯罪；除此之外，有民眾表示「酒駕者終身不得買車」不失為一個好解方，從供給面著手，才能有效解決酒駕問題。

酒駕問題 熱議解決方案與網友看法。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了嚴格取締外，民眾也希望能透過「提供獎金給檢舉酒駕者」、「連坐法處罰同行乘客」、「酒駕紀錄者車內加裝酒精鎖」等他人約束的方式解決酒駕問題，其中部分網友認為「有獎金誘因，真的會讓人想檢舉吧」、「連坐法罰下去乘客就會阻止駕駛酒駕了」，但也有民眾表示「根本無法舉證，還有人情壓力」、「連坐很不公平欸，有時候根本不知道駕駛有沒有喝酒」，認為在實行上仍有難度。

近來酒駕問題頻傳，提醒車主醉不上道，喝酒不開車、開車不喝酒，除了是保障自己的安全外，也留給其他用路人安全的交通環境！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》