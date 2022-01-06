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尾牙旺季 北市警規劃酒駕取締專案查獲52件

中央社 / 台北6日電
疫情趨緩，北市將加強酒駕取締勤務。聯合報資料照片
疫情趨緩，北市將加強酒駕取締勤務。聯合報資料照片

北市交通大隊今天表示，適逢尾牙旺季，規劃執行第2波取締酒駕專案，從3日至5日，共取締酒駕52件、車輛不停讓行人281件，專案執行期間將至2月15日。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，為遏止民眾在節慶連假期間酒後駕車，從去年12月24日至今年1月2日，執行第1波取締酒後駕車執法專案，經統計，共取締酒駕130件。

北市交通大隊指出，近期適逢尾牙旺季，正值冬季進補時節，民眾常食用薑母鴨、燒酒雞等添酒料理，從1月3日起規劃第2波取締酒後駕車執法專案，統計至5日止，取締酒駕52件、車輛不停讓行人281件。

警方表示，第2波取締酒後駕車專案，將執行至2月15日止，盼透過取締違規狀況，展現執法決心，藉此保障民眾行的安全。

警方指出，1名吳姓男子4日深夜11時許，開車行經台北市經貿一路附近酒測路檢處時，被員警發現身上有酒味，經酒測，酒測值達0.91毫克，吳男稱是因吃到加有米酒藥膳料理。

警詢後依違反公共危險罪嫌把吳姓男子移送士林地檢署偵辦，至於同車女乘客，因未勸阻駕駛不得酒駕，依違反道路交通處罰條例規定告發，處新台幣600元至3000元罰鍰。

北市交通大隊表示，歡慶節日、聚會飲宴酒後可透過指定駕駛、預約代駕、代客叫計程車等方式返家，將針對容易發生酒駕路段、時段及提供飲酒場所周邊加強攔檢稽查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 北市

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