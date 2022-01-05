醉男酒駕違規行駛人行道 拒警酒測開罰18萬
北市一名孫姓男騎士日前酒後違規行駛在人行道上，巡邏員警發現後立即上前攔查，但孫男進行酒測時因多次吐氣不全而失敗且大喊「槍斃我」，被警方開拒測罰單新台幣18萬元。
台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿表示，轄下介壽路派出所員警於元旦晚間9時許巡邏行經重慶南路時，看見1名男機車騎士突然違規行駛到人行道上，立即上前攔查。
警方盤查發現，孫姓男騎士渾身酒氣、搖晃且說話語無倫次，進而實施酒測，但孫男疑因未酒醒，一度拍落酒測吹嘴拒絕測試，還不斷大喊「我沒錢，槍斃我」，情緒激動且行為失控脫序，多次酒測呼氣都失敗。
孫男最後被警方依規定開立18萬元拒測罰單，並查扣機車，還需面臨吊銷駕照及參加道安講習等罰則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言