醉男酒駕違規行駛人行道 拒警酒測開罰18萬

北市一名孫姓男騎士日前酒後違規行駛在人行道上，巡邏員警發現後立即上前攔查，但孫男進行酒測時因多次吐氣不全而失敗且大喊「槍斃我」，被警方開拒測罰單新台幣18萬元。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞稿表示，轄下介壽路派出所員警於元旦晚間9時許巡邏行經重慶南路時，看見1名男機車騎士突然違規行駛到人行道上，立即上前攔查。

警方盤查發現，孫姓男騎士渾身酒氣、搖晃且說話語無倫次，進而實施酒測，但孫男疑因未酒醒，一度拍落酒測吹嘴拒絕測試，還不斷大喊「我沒錢，槍斃我」，情緒激動且行為失控脫序，多次酒測呼氣都失敗。

孫男最後被警方依規定開立18萬元拒測罰單，並查扣機車，還需面臨吊銷駕照及參加道安講習等罰則。