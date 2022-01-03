高雄1死3傷酒駕車禍 陳其邁：社會局專人陪伴家屬

高雄男子黃子洋日前酒駕撞倒林姓一家致母身亡、父女3人送醫悲劇，近日網路流出阿嬤在病房外心力交瘁影像。市長陳其邁表示，社會局安排專人陪伴，也會將民眾捐款轉給家屬。

高雄日前發生男子黃子洋酒駕撞倒林姓一家4口，導致母親身亡，父親和一對女兒送醫，3人至今仍在加護病房。近日有網友在醫院拍下阿嬤看起來心力交瘁、呆坐病房外的影像，引發關切是否有經濟或生活困難。

高雄市長陳其邁今天出席「向海學習藍色永續創新之旅」記者會，歡迎創新實驗船「MS Porrima」抵達高雄，並接受媒體聯訪，被問及此事。

陳其邁表示，社會局已安排專人陪伴，民眾捐款部分也會協調、轉給受害者家屬來協助；爸爸和2姐妹接受治療的市立大同、高雄長庚醫院也表示會負責健保以外的醫療費用。

由於傷者中15歲的姊姊顏面骨折、牙齒多處脫位。陳其邁表示，已有一名王姓醫師表示會捐贈相關醫療費用。

高雄市政府社會局發布訊息表示，目前由鳳山社福中心社工關心中，市府已先發慰問金新台幣9萬元，並安排臨托，讓家屬可以放心在醫院照顧家人。

社會局也說，會由社工持續陪伴傷者與家屬，並會安排法扶律師給予協助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康