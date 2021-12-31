韓國修法嚴懲酒駕變違憲 法界：台灣規定較明確

韓國憲法法庭11月底裁定加重懲處酒駕者的「尹昌浩法」違憲，法界人士分析，違憲理由是未考慮犯行間隔並不適當，由此反觀，中華民國刑法對酒駕再犯致死罪的規範較為嚴謹明確。

台灣留學生曾以琳去年在韓國遭酒駕慣犯撞死，肇事者遭判8年徒刑，韓國最高法院30日以適用法律違憲為由發回重審，即是受到「尹昌浩法」遭裁定違憲影響。

尹昌浩法修法契機是一起發生在2018年的酒駕事故，當時正在軍中服役的尹昌浩休假出營，卻在釜山海雲台遭酒駕車輛撞死，在家屬及社會輿論推動下，韓國國會火速通過修法，強化酒駕認定標準並加重刑責。

根據修法後條文，被抓到酒駕2次以上可處2年以上5年以下有期徒刑，或1000萬韓元以上、2000萬韓元以下罰金，希望可以預防酒駕屢犯；但憲法法庭裁定違憲的原因卻是認為，未考慮這次酒駕與上次犯行之間隔了多久，加重懲罰並不適當。

法界人士分析，相較韓國的酒駕刑罰規定，中華民國刑法第185條之3第3項規定，曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，其中即明確設立「5年內再犯」的要件，不至於牴觸憲法。

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