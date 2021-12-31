強制取締酒駕 金門警：近3年有減少趨勢

金門縣警察局今天表示，民國108年取締290件酒後駕車案件、109年271件，今年1月至12月27日降到182件，顯示在強力執法下，近3年酒駕有減少趨勢。

縣警局發布新聞稿表示，近年酒駕肇事死亡人數，以每年12月至次年3月為高峰期，因為這段期間正逢冬至、尾牙、元旦及農曆春節等民俗節日，加上近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，餐廳業者逐漸復甦，民眾飲宴機會大增。為防制酒駕，金門警方每年12月至隔年3月，將取締酒駕列為執法重點工作。

警察局指出，配合警政署連續多日全國同步執行擴大取締酒駕，統計1日至27日，共取締酒後駕車11件。其中，攔查舉發9件、2件因酒駕交通事故遭警方處理時查獲。顯示仍有少數人抱持僥倖心態，酒後駕車上路。

縣警局說明，108年共取締酒駕290件、109年271件；即便受疫情影響，今年1月至12月27日止仍取締182件。近3年酒駕案有逐年減少趨勢，顯見警方強力執法取締已展成效。

警察局長廖高江表示，取締酒駕執法無假期，已是全民共識，警局所屬各外勤單位持續在上、下班時段及重點時間增派警力，針對易發生酒駕違規及肇事路段、時段，提高執法密度及強度。

同時針對依中央流行疫情指揮中心通案性原則開放售酒餐廳、小吃店、婚宴餐廳及酒店KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，要求業者也應負起企業社會責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康