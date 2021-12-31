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彰縣十大酒駕肇事路段 彰市中山路2段15件居冠

中央社 / 彰化31日電

彰化警方統計近3年縣內10大酒駕肇事路段，集中在彰化市、溪湖鎮和花壇鄉；其中，彰化市台1線中山路2段有15件酒駕肇事案，為所有路段之冠。警方今起加強攔檢執法，杜絕酒駕。

彰化縣警察局交通警察隊今天發布新聞稿指出，統計2019年到2021年這3年來酒駕肇事路段，前10名路段集中在彰化市、溪湖鎮及花壇鄉。其中，彰化市有8處路段、花壇鄉和溪湖鎮各1處。

交通警察隊長林世明接受媒體聯訪表示，彰化市省道台1線中山路2段，由於路段位在商店住宅區，車流量大，又有紅綠燈號誌及叉路口，民眾酒後開車行經該路段，稍不留神容易發生碰撞及擦撞事故，成為縣內酒醉肇事件數最多路段。

彰化縣警察局局長吳坤旭指示，今天起至農曆春節前的每週五到週日連續3天執行高強度「酒駕大執法」專案，選定轄內飲酒場所及易發生酒駕肇事路段加強酒測攔檢，同時責成各警分局、交通隊等運用各項勤務強化違規攔查作為，全力防制酒後駕車，杜絕憾事發生。

依彰化警方這項查緝酒駕數據，酒駕肇事10大路段包括

彰化市中山路2段15件、金馬路3段12件、線東路1段10件、中華西路10件；中山路3段、大埔路、中正路2段、

彰南路1段等4處路段均為9件。另外，花壇鄉中山路1段、溪湖鎮彰水路2段各10件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 警察

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