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南投縣冬季加強取締酒駕 農曆年前展開路檢大執法

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供

針對近來酒駕事故頻傳，南投縣警察局統午去年A1事故死亡人數7人，雖呈現逐年降低趨勢，惟每件酒駕肇事所造成的傷害都是一個或數個家庭的悲劇，決定即日起，加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。

南投縣警局指出，今年全年取締酒駕1071件，其中移送745人，發現不少民眾仍存僥倖心態，除透過員警小區域巡邏勤務，不定時不定點小區域執行盤查路檢取締外，由各分局規畫多次防制危險駕車及取締酒後駕車路檢專案性勤務，並於元旦連假跨年活動期間，針對民眾年終飲宴外出聚餐飲酒情形增加，特別規畫取締酒後駕車專案勤務。

警方表示，經統計今年全縣酒駕交通事故死亡人數7人，較去年減少3人，時值冬令進補及尾牙；畢竟持續透過執法、教育、宣導「酒後不上道，閻王抓不到；酒後叫小黃，安心免徬徨」努力有效降低酒駕肇事率。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供
南投縣加強冬季及過年前期間取締酒駕路檢大執法，以降低車輛肇事率。圖／南投縣警局提供

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