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批蘇貞昌對加重刑罰龜縮 江啟臣：如何遏酒駕？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為警方取締酒駕大執法。本報資料照片，記者邱奕能／攝影
圖為警方取締酒駕大執法。本報資料照片，記者邱奕能／攝影

近日再傳嚴重酒駕肇事，讓修法嚴罰議題再獲討論。已提案修法嚴罰的國民黨立委江啟臣今天批評，行政院長蘇貞昌與法務部長蔡清祥過去都說酒駕是蓄意謀殺，但只要一要修法加重刑度確都龜縮，這樣的態度如何遏止酒駕？

江啟臣說，對酒駕肇事加重刑罰這件事情在立法院已經處理很長一段時間，2019年才略為提高一些刑則，但原本要加重刑度到死刑或無期徒刑，讓法官有從重量刑空間，都被執政的民進黨阻擋下來。

江啟臣表示，酒駕肇事中高達七成累犯，原因就是初犯被抓到時獲輕縱；酒駕致人於死遭判刑平均僅約3年刑期，多半更只獲判一年或6個月以下刑期，最後都緩刑沒事，初犯沒事就再犯，撞死人破壞一個家庭，僅被判3年完全不合比例。

江啟臣說，2019年修法後只看到些微的嚇阻效果，普遍存在僥倖心態，一定程度的嚴刑峻罰還是必較的，因為每一個酒駕肇事個案狀況不一，要嚇阻就應該再提高刑度，給法院去裁量。

酒駕 江啟臣 行政院

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