司機酒測0.7被上銬大喊怎麼可能！警提醒注意「隔夜醉」

高雄市在26日晚間發生一起酒駕肇事車禍，38歲黃子洋酒駕撞上正在過斑馬線的一家四口，最後釀成1死3重傷的慘劇。對此，高雄市頻頻出現酒駕的消息也引起民眾不滿，而今（29）日罷韓團體《We care 高雄》還將前高雄市長韓國瑜任期間及卸任後的車會致死率做比較，引起許多網友議論。隨後，更有民眾爆卦指出，酒駕的黃姓男子曾在2019年時參加Wecare遊行，更在臉書貼文砲轟酒駕行徑「喝酒坐車很難嗎？」

2021-12-29 15:31