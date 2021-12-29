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司機酒測0.7被上銬大喊怎麼可能！警提醒注意「隔夜醉」
謝姓物流業司機昨早開車上班途中行經警方路檢點，一搖下上窗，警方秒喊「酒味怎麼那麼重」，對謝酒測後，酒測值高達0.7，謝一聽大喊「怎麼可能，0.7我要怎麼開車」；冷靜後，謝解釋前一天晚上確實在家喝烈酒，但距當下已過12小時，警方依公共危險罪嫌將他送辦，提醒市民注意「隔夜醉」狀況。
國內近日酒駕害命事件頻傳，台北市保安警察大隊從本月24日開始執行10天酒駕勤務，至今查獲7件酒駕，盼防止酒駕害命事件發生。
其中1件是38歲謝姓男子在28日早上10點開貨車行經松山區濱江街時，被警方發現車上酒味超級濃，謝的精神狀況卻看似清醒，警方仍對他酒測，酒測值高達0.7，謝一聽大喊「怎麼可能」，警方依公共危險罪嫌將他送辦。
謝辯稱他前一晚確實自己在家喝烈酒，但距被逮已過了12小時，自覺酒精應該退了才開車出門上班；他從事物流業司機。
警方說，每個人身體對酒精代謝程度不同，晚上入睡前喝酒，起床後體內酒精可能沒消退，才會發生「隔夜醉」情況，這時若冒然上路就會觸法。
警方指出，觸犯刑法公共危險罪將面臨2年以下有期徒刑，得併科20萬以下罰金；取締酒駕仍是警方執法重點，呼籲市民注意。
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