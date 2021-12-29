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高雄酒駕P圖扯韓國瑜 反被爆卦肇事男曾參加Wecare遊行

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾爆卦指出，酒駕的黃姓男子在2019年時參加Wecare遊行，更曾在臉書貼文砲轟酒駕行徑「喝酒坐車很難嗎？」 圖／《爆怨公社》
有民眾爆卦指出，酒駕的黃姓男子在2019年時參加Wecare遊行，更曾在臉書貼文砲轟酒駕行徑「喝酒坐車很難嗎？」 圖／《爆怨公社》

高雄市在26日晚間發生一起酒駕肇事車禍，38歲黃姓男子酒駕撞上正在過斑馬線的一家四口，最後釀成1死3重傷的慘劇。對此，高雄市頻頻出現酒駕的消息也引起民眾不滿，而今（29）日罷韓團體《We care 高雄》還將前高雄市長韓國瑜任期間及卸任後的車禍致死率做比較，引起許多網友議論。隨後，更有民眾爆卦指出，酒駕的黃姓男子在2019年時參加Wecare遊行，更曾在臉書貼文砲轟酒駕行徑「喝酒坐車很難嗎？」

這起1死3傷酒駕車禍，造成37歲范姓妻子當場死亡，15歲的大女兒雙腿被撞骨折，整排牙齒也被撞斷，受傷的丈夫不知噩耗，清醒後不斷尋找已過世的妻子。對此，曾參與罷免前市長韓國瑜的社群《Wecare 高雄》卻在今（29）日於臉書PO文貼出韓國瑜任期內及卸任後的車禍與酒駕死亡數據做比較，更表示「市長有喝。果然有差」、「韓國瑜離開後，數據會說話！」、「韓國瑜下台後，車禍死亡率減少27%！」甚至還在貼文文末提醒，「歲末年終聚餐多，拜託大家喝了酒千萬不要開車。」

《Wecare 高雄》在今（29）日於臉書PO文貼出韓國瑜任期內及卸任後的車禍與酒駕死亡數據做比較。 圖／《we care 高雄》臉書
《Wecare 高雄》在今（29）日於臉書PO文貼出韓國瑜任期內及卸任後的車禍與酒駕死亡數據做比較。 圖／《we care 高雄》臉書

此文一曝光，也遭許多網友罵翻，「韓國瑜都離開高雄那麼久了，還能拿來說嘴」、「不是什麼事都拉前一任墊背就沒事好嗎？現在是在比爛？」、「出事就拖韓國瑜下水，你們是在害陳其邁知道嗎」、「出人命了還開這種玩笑」、「這種時候還要拉韓出來救援，智商有問題？」

然而諷刺的是，酒駕黃姓男子過往的發言也陸續被網友起底，除了曾在2019年參加過Wecare的遊行外，更在同年2月，因一場在台南酒駕致死的事件於臉書社團《爆怨公社》上貼文怒罵「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？！無能的政府和笨色立委們，還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？」對照如今酒測值同樣高達1.24的自己，看來格外諷刺。

韓國瑜 高雄市 爆怨公社

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