快訊

直播／今境外案例+14 本土、死亡個案都+0

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕頻傳 徐國勇：人民自律才能根本解決

中央社 / 台北29日電
內政部部長徐國勇。 聯合報記者李隆揆／攝影
內政部部長徐國勇。 聯合報記者李隆揆／攝影

酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今天表示，解決酒駕最重要的是讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題；對於無法自律的人，法律等他律手段要同時進行。

徐國勇今天出席台北市義勇警察大隊新任大隊長布達典禮前接受媒體聯訪表示，解決酒駕問題要從很多方面著手，但最重要的是危害宣導，要讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題。

徐國勇表示，對於很多不能自律的人，就要用他律來處理，因此各警局將在過年前加強全國性酒駕取締，透過加強外部力量，要求這些不能自律的人遵守「喝酒不開車，開車不喝酒」。

徐國勇提醒，近期有許多餐敘，不要以為喝一小杯、過一小時酒就退了，可以開車；只要沾了一點酒，就不要開車。而且現在找代駕很方便，花新台幣1000元就可以安全回家，不要冒險去害人害己。

媒體追問，是否認為修法迫在眉睫？徐國勇說，嚴刑峻法在短期內一定有效，但長期而言，人民恐怕會對法律產生麻痺感，所以更重要的還是從心理等各方面去宣導。

徐國勇表示，很多酒駕的人沒有犯罪的罪惡感，以為酒駕跟違規停車一樣，把這個觀念改正過來才是當務之急。不過，修法等透過法律的他律手段也要同時進行，且要嚴格執行，若立法從嚴、執行從寬，是沒有用的。

酒駕 徐國勇 警察

延伸閱讀

跟騷法明年6月上路 徐國勇：加強警察教育訓練

楊鎮浯徐國勇研商雷區返還於民 落實土地正義

警未傳訊蘇貞昌刻意護航？ 徐國勇：是法律認知有落差

扶輪社捐2部勘查車 徐國勇：對高雄嘉義救災助益大

相關新聞

宋少卿5度酒駕 立委：累犯不因修了重刑就會改變

立法院司法及法制委員會今天審查毒品危害防制條例，不過，藍、綠立委鎖定最近發生的連串酒駕案，藝人宋少卿5度酒駕成焦點，立委...

酒駕頻傳交部祭3方向修法 初犯致死傷沒入車輛、乘客罰則多5倍

近期酒駕事件頻傳，外界倡議修法加強嚇阻。對此，交通部長王國材今天透露，交通部將朝向三方向修法，包含初犯致死傷就要沒入車輛...

酒駕悲劇後高雄警大執法 第二天酒駕數竟沒降…

高雄男子黃子洋涉嫌酒駕，將走在行人穿越道的林姓男子1家4口撞成1死3傷，高雄市警方為壓制酒駕行為，前天起規畫「酒駕大執法...

酒駕頻傳 徐國勇：人民自律才能根本解決

酒駕事件頻傳，內政部長徐國勇今天表示，解決酒駕最重要的是讓人民從內心意識到「酒駕是全民公敵」，自律才能根本解決問題；對於...

酒精鎖執行率僅4%！6都酒駕肇事死亡人數綠營3市最高

高雄市日前發生一起酒駕事件，造成一戶家庭1死3傷。民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，政府應修法加重罰款，在新車強制加裝酒精...

酒駕拒測罰18萬拖著不繳 土地一查封立刻繳清

台北市林姓男子拒絕酒測遭裁罰18萬元，移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署執行滯納違反道路交通管理處罰條例專案，查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。