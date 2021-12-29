宋少卿5度酒駕 立委：累犯不因修了重刑就會改變

立法院司法及法制委員會今天審查毒品危害防制條例，不過，藍、綠立委鎖定最近發生的連串酒駕案，藝人宋少卿5度酒駕成焦點，立委認為，像宋少卿這樣人，不是修重刑可以改變，要求法務部、司法院提方案防制酒駕。

國民黨立委吳斯懷說，酒駕造成許多家庭的破碎，儘管修法加重刑度，但因酒駕死亡的人還是增加，辜負總統蔡英文建構社會安全網的承諾；人民走在斑馬線、騎樓上還要擔心會被撞死，更不符憲法保障人民免於恐懼的意旨。

吳斯懷說，對酒駕事件人民已全面憤慨，卻還是有這麼多的酒駕案，可見酒駕行為之多；吳說，英商林克穎酒駕撞死送報生潛逃，英國2019年拒絕引渡林來台受審，籲法務部應拿出辦法。

時代力量黨立委陳椒華說，法務部、司法院對酒駕事件並不重視，且判刑刑度輕，造成酒駕累犯一再出現，愈來愈多像宋少卿一樣的案子重覆發生，要求法務部、司法院不應保守下去。

民進黨立委許智傑說，日本初犯酒駕致死可判刑20年，但酒駕肇事比率低，原因是重罰及宣導，我國一再修法用重典，明顯對遏止酒駕無效。

許說，法務部與司法院拘泥於刑罰與酒駕行為的比例原則，但酒駕致人於死的量，可能遠超過殺人罪的十倍、廿倍；2017年迄今，酒駕案每年從8萬多降到6萬多件，但累犯維持8千多件不變，也沒有法官敢判酒駕案無期徒刑。

民進黨立委黃世杰說，刑法中雖有禁戒相關保安處分，但實務上法官卻不常以此為判決，知名藝人酒駕累犯的問題，不是修了重刑會改變的。

法務部常務次長張斗輝表示，法官辦酒駕致死案，如犯罪人有不確定殺人故意，會依個案情節予以處斷，法務部近期會規畫跨部會會議，就如何防制酒駕召集相關人士與會討論。

司法院秘書長林輝煌說，酒駕致重傷、致死如何判決？與酒駕者同行的人要不要負連帶刑責？刑法學者間有爭議，法官審案會綜合全案證據，如認為有殺人犯意，即會依刑法殺人罪論處。