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可怕！消防隊3年住危樓 等待改建搬家

2019-03-14 09:24聯合報 記者卜敏正╱即時報導

東石消防分隊員寢室天花板，嚴重受損露出鋼筋。 記者卜敏正／攝影
東石消防分隊員寢室天花板，嚴重受損露出鋼筋。 記者卜敏正／攝影
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嘉義縣消防局東石分隊，3年前因地震後結構嚴重受損，勘驗後被張貼「災後危險建築黃色標誌」應暫停使用，縣消防局去年起執行東石分隊新建工程招標，至今流標5次仍無廠商投標，消防隊員苦嘆「不知何時才能搬出危樓？」

嘉義縣消防局長呂清海表示，東石分隊自震後即規畫先遷移他處，舊建築拆除原地重建，縣府也逐年編列預算，原預定今年底完工，但新建案去年至今開標5次都無業者投標。

呂清海說明，日前召開流廢標檢討會議分析，本案建築設計造價當時每坪約8萬餘元，與市場造價有落差，研判因此營造業者不願投標，已申請增加預算，希望新預算本月底能通過、順利發包。

嘉義縣消防局太保分隊、東石分隊建築，3年前都因地震受損嚴重，牆壁、梁柱多處龜裂，東石分隊二樓寢室天花板，水泥嚴重脫落、鋼筋外露無法居住，二建築勘驗後都被張貼「災後危險建築」應暫停使用，受限消防車停車需求、無適當處所，現只能補強後暫居危屋。

縣消防局表示，太保分隊預定今年6月搬遷至嘉太分隊新大樓，並在原址重建，但東石分隊建築標案，去年持續流標至今，找不到廠商興建。

東石分隊消防員表示，分隊建築受損已多年，依照同仁逐年紀錄，梁柱裂縫越來越嚴重，員工寢室天花板不僅鋼筋外露、水泥也持續剝落，每逢下雨各房間都漏水，同仁都擔心坍塌，寢室現已無法居住，只能當成置物間，同仁克難暫居隔壁鐵皮屋，真得很希望能有安全的家。

東石消防分隊門口張貼，三年前就標示為黃色危險建築。 記者卜敏正／攝影
東石消防分隊門口張貼，三年前就標示為黃色危險建築。 記者卜敏正／攝影
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消防隊員 每年都在裂縫處標記，裂痕越來越大。 記者卜敏正／攝影
消防隊員 每年都在裂縫處標記，裂痕越來越大。 記者卜敏正／攝影
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東石消防分隊天花板， 嚴重受損露出鋼筋。 記者卜敏正／攝影
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建築東石災後
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