可怕！消防隊3年住危樓 等待改建搬家

2019-03-14 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



東石消防分隊員寢室天花板，嚴重受損露出鋼筋。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義縣消防局東石分隊，3年前因地震後結構嚴重受損，勘驗後被張貼「災後危險建築黃色標誌」應暫停使用，縣消防局去年起執行東石分隊新建工程招標，至今流標5次仍無廠商投標，消防隊員苦嘆「不知何時才能搬出危樓？」

嘉義縣消防局長呂清海表示，東石分隊自震後即規畫先遷移他處，舊建築拆除原地重建，縣府也逐年編列預算，原預定今年底完工，但新建案去年至今開標5次都無業者投標。

呂清海說明，日前召開流廢標檢討會議分析，本案建築設計造價當時每坪約8萬餘元，與市場造價有落差，研判因此營造業者不願投標，已申請增加預算，希望新預算本月底能通過、順利發包。

嘉義縣消防局太保分隊、東石分隊建築，3年前都因地震受損嚴重，牆壁、梁柱多處龜裂，東石分隊二樓寢室天花板，水泥嚴重脫落、鋼筋外露無法居住，二建築勘驗後都被張貼「災後危險建築」應暫停使用，受限消防車停車需求、無適當處所，現只能補強後暫居危屋。

縣消防局表示，太保分隊預定今年6月搬遷至嘉太分隊新大樓，並在原址重建，但東石分隊建築標案，去年持續流標至今，找不到廠商興建。