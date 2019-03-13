人為抬價？砂石飆漲 工程流標 營建業剉咧等

2019-03-13 23:59 聯合報 本報記者／連線報導



中央昨指南部高屏溪等河川疏濬陸續恢復，已平穩砂石供需，但南部傳出砂石還會一路漲，引發綠委關切。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

去年底市場就傳出砂石短缺，混凝土「漲」聲響起，衝擊公共工程、科技大廠在南部的建廠進度。民進黨立委陳亭妃昨天在立法院爆料，五月和九月還各有一波漲勢，要求中央介入調查；經濟部雖表示目前砂石供應無虞、價格平穩，但聯合報調查發現，確有不少工程因此流標，營建業對砂石漲價都「剉咧等」 。

前瞻施工高峰需求陡增

立法院經濟委員會昨邀公平會針對「南部地區砂石及預拌混凝土價格調漲執行公平交易法」情形專案報告，公平會表示，去年底砂石缺貨，主因是地方政府發包河川疏濬工程延宕，造成供給吃緊；需求面則有南部鐵改、道路養護、台積電南部廠房及前瞻基礎建設計畫等施工高峰期，造成砂石需求陡增、供需失調。

公平會調查顯示，南部砂石價格從去年十二月平均每噸二五六元，漲至今年一月每噸三百元，漲幅一成七，一月份預拌混凝土每立方公尺也調漲二到三百元不等，漲幅一成五到兩成。

公平會去年底立案調查

公平會主委黃美瑛表示，該會去年底已立案調查，並列為急要案件，今年初發函警示砂石及混凝土業者、五度實地履勘及約談，也舉行座談會，宣示絕對禁止聯合調漲價格、違反公平交易法情事，否則嚴懲。目前南部砂石供需失調現象已獲短暫改善。

水利署署長賴建信也表示，其實目前砂石並不缺，近年河川疏濬的砂石目標量和完成量都超過預期，高屏溪、高屏堰及隘寮溪三河川今年疏濬的砂石量，將達到一千萬立方公尺，比去年和前年都多。

立委質疑公權力被踐踏

對此陳亭妃表示，「那代表砂石根本沒有缺貨」，而北部、東部的砂石都沒漲，為何偏偏南部漲勢擋不住？她說，營建業者最近都告訴她，南部砂石五月要再漲價，九月還要再漲一次，「公權力已經被踩在腳底下」。

聯合報調查發現，從北到南都有不少公共工程因砂石等原物料漲價頻頻流標，營建業者也不解，明明料源供給應該沒問題，何以價格一路漲？難道背後有不可告人的利益算計？有業者指向要以漲價迫使政府開放更大規模的砂石開採。

高雄的民進黨立委趙天麟也接到業者陳情，認為應該有人哄抬價格。趙天麟說，河川疏濬問題解決後，砂石應該降價，結果卻繼續漲，顯示不能再放任市場機制調節供需，政府應調查、介入穩定價格。