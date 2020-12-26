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英脫協議 帶來五大改變

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
歐盟與英國達成的貿易協議將為未來雙方關係帶來廣泛改變。（美聯社）
歐盟與英國達成的貿易協議將為未來雙方關係帶來廣泛改變。（美聯社）

歐盟與英國達成的貿易協議將為未來雙方關係帶來廣泛改變，這項協議將允許歐盟與英國企業優先進入對方市場，條件優於世界貿易組織（WTO）的規則，確保雙方產品能免關稅、無配額地進入對方市場，但明年元旦協議生效起，雙方經濟關係將受到更多限制。以下是英國脫歐後，重要領域受到的影響。

產品貿易：明年元旦起，英國對歐盟貿易將免關稅、無配額限制，比歐盟對其他先進國家的貿易待遇都好。

協定生效後，歐盟與英國間將存在硬性的海關及法規邊界，所有產品須經過檢查及控管，也須靠英歐雙方合作才能使通關順利運作。協定將包括一些便利措施，例如雙方在「誠信貿易商計畫」方面的合作，但不能因此免受通關檢查。

公平商務競爭：英國同意，在環保標準等領域提供公平商務競爭的「公平場域」。

國家補助方面，雙方法院皆可依本身法律執行，法院可以收回不合法的國家補貼。協定也包括「重新平衡機制」，處理法規改變造成的影響。

英國被排除在歐洲單一市場之外，在法規方面還會產生一些其他後果，例如英國企業不能再假定憑著英國監督機關發出的產品授權證明，在歐洲市場銷售產品。

漁業：有五年半的過渡期，允許歐盟漁民進入英國海域捕魚。過渡期間歐盟漁船進入英國海域的範圍將比現在縮小25%。

金融服務業：倫敦金融城將於今年12月31日退出歐盟金融服務業單一市場，但金融服務業的安排並未包含在貿易協議內，而是將以英、歐片面性決定為基礎，再行安排。

這類所謂的「等價決議」，牽涉到雙方評估對方的金融服務業法規是否比本身更嚴格。銀行與交易商認為，這項制度比現行的安排零碎，也較不穩定。雙方計劃以個別的瞭解備忘錄為基礎，進行金融服務業的法規對話。

人員移動：目前英國與歐盟外派人員的權益主要受到去年「脫歐協定」的保障，但從明年元旦新協定生效起，人員移動安排將有重大改變。

英國 英國脫歐 脫歐

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