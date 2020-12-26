英經濟面臨脫歐陣痛期

英國與歐盟在24日敲定歷史性的貿易協議，雙方在英國脫歐後的貿易關係更加明朗，卻未必代表不確定性就此消弭，英國經濟仍將面臨脫歐所帶來的貿易痛楚，企業營運也將面臨更多負擔。

彭博資訊報導，英國首相強生與歐盟在平安夜歷經11個小時談判，終於敲定協議，使得英國能從明年元旦起相對有序地脫歐，但英國與企業都將面臨猝不及防的現實，新的海關申報與監管制度上路後，1970年代以來暢行無阻的貿易安排將走入歷史，可能導致港口運輸中斷、甚至超市出現食物短缺，從而拖累經濟成長與物價。

從明年元旦起，英國將正式退出歐盟的關稅同盟及單一市場，表示貨物跨越英吉利海峽進出口時，雙方企業會面臨各種更多報關的文書作業。英國約43%的出口是銷往歐盟市場，約14.5萬家英國企業直接與歐盟貿易都將受影響。

麻煩的點在於，英歐近日才敲定協議，讓企業很難有充足時間因應。專家指出，企業應該準備因應貨運延遲、成本與文書作業增加等情況。英國政府估計，額外的報關文件將達到2.15億件，每年將使英國企業負擔75億英鎊（103億美元）；若新增的海關檢查延遲邊境貨物運輸、影響到供應鏈並迫使工廠停產，成本還將迅速上揚。

其他不確定性來自於這項貿易協議並未涵蓋所有產業。英國製造業至少能享受零關稅緩衝期，但獲利甚豐的服務業未被納入，包括銀行、建築師及顧問等產業。

這項協議並未納入金融服務業，保留英國銀行和資產管理公司進入歐洲市場的現有待遇，但歐盟當局不太可能讓倫敦在不盡義務的情況下，享有單一市場的好處。

新的移民規則將取代人員自由流動，使得從歐盟招聘人才變得更加棘手，使企業面臨缺工問題。若英國進入歐盟單一市場的簡單途徑受阻，也將危及外國投資；這是外國企業長期以來投資英國的主要誘因。