聽新聞
test
0:00 / 0:00

英經濟面臨脫歐陣痛期

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
英國首相強生。（美聯社）
英國首相強生。（美聯社）

英國與歐盟在24日敲定歷史性的貿易協議，雙方在英國脫歐後的貿易關係更加明朗，卻未必代表不確定性就此消弭，英國經濟仍將面臨脫歐所帶來的貿易痛楚，企業營運也將面臨更多負擔。

彭博資訊報導，英國首相強生與歐盟在平安夜歷經11個小時談判，終於敲定協議，使得英國能從明年元旦起相對有序地脫歐，但英國與企業都將面臨猝不及防的現實，新的海關申報與監管制度上路後，1970年代以來暢行無阻的貿易安排將走入歷史，可能導致港口運輸中斷、甚至超市出現食物短缺，從而拖累經濟成長與物價。

從明年元旦起，英國將正式退出歐盟的關稅同盟及單一市場，表示貨物跨越英吉利海峽進出口時，雙方企業會面臨各種更多報關的文書作業。英國約43%的出口是銷往歐盟市場，約14.5萬家英國企業直接與歐盟貿易都將受影響。

麻煩的點在於，英歐近日才敲定協議，讓企業很難有充足時間因應。專家指出，企業應該準備因應貨運延遲、成本與文書作業增加等情況。英國政府估計，額外的報關文件將達到2.15億件，每年將使英國企業負擔75億英鎊（103億美元）；若新增的海關檢查延遲邊境貨物運輸、影響到供應鏈並迫使工廠停產，成本還將迅速上揚。

其他不確定性來自於這項貿易協議並未涵蓋所有產業。英國製造業至少能享受零關稅緩衝期，但獲利甚豐的服務業未被納入，包括銀行、建築師及顧問等產業。

這項協議並未納入金融服務業，保留英國銀行和資產管理公司進入歐洲市場的現有待遇，但歐盟當局不太可能讓倫敦在不盡義務的情況下，享有單一市場的好處。

新的移民規則將取代人員自由流動，使得從歐盟招聘人才變得更加棘手，使企業面臨缺工問題。若英國進入歐盟單一市場的簡單途徑受阻，也將危及外國投資；這是外國企業長期以來投資英國的主要誘因。

英國 英國脫歐 脫歐

延伸閱讀

經歷難民危機、英國脫歐...風雨盛衰60載 歐盟大事紀一次看

英國脫歐協議千餘頁 歐盟成員國耶誕節無休審查

經濟部次長陳正祺：英脫歐後自主權更大 可藉此深化台英關係

英脫歐貿易協議敲定 漁權爭議終獲妥協

相關新聞

脫歐後世局巨變 英恐自陷孤立

英國搶在耶誕夜達成脫歐貿易協議，英國脫歐派當初主張擺脫歐盟官僚體制，可讓國家靈活獨立，發展下一代產業，自行與美、中等其他...

6大面向 看懂英歐協議影響

英國脫歐後，歐盟仍有廿七個國家近四億五千萬人口，擁有一套涵蓋經濟，貿易和法律與安全合作的規定；英國廿四日與歐盟達成貿易協...

英脫協議 帶來五大改變

歐盟與英國達成的貿易協議將為未來雙方關係帶來廣泛改變，這項協議將允許歐盟與英國企業優先進入對方市場，條件優於世界貿易組織...

英經濟面臨脫歐陣痛期

英國與歐盟在24日敲定歷史性的貿易協議，雙方在英國脫歐後的貿易關係更加明朗，卻未必代表不確定性就此消弭，英國經濟仍將面臨...

經歷難民危機、英國脫歐...風雨盛衰60載 歐盟大事紀一次看

歐洲聯盟（EU）成立至今60多年，經歷難民危機、英國脫歐等一連串跌宕起伏的事件，以下是歐盟大事紀

英國脫歐協議千餘頁 歐盟成員國耶誕節無休審查

歐洲聯盟與英國昨天達成脫歐貿易協議，但仍須雙方議會通過，歐盟成員國必須趕在今年底同意協議，各成員國駐歐盟大使今天耶誕節無...

【WSJ】英國脫歐貿易協議 五件事不可不知

英國在2016年公投脫歐的四年半後，終於與歐洲達成歷史性貿易協議，陳明雙方自2021年起將如何處理未來關係。

英歐達貿易協議！日車廠鬆口氣 但憂歐洲零件供應變慢

日經亞洲報導，英國與歐盟在最後一刻達成脫歐貿易協議，讓在當地經營業務的日本車廠等亞洲企業鬆了一口氣。該協議讓它們免於遭受...

英脫歐貿易協議敲定 漁權爭議終獲妥協

歐洲聯盟和英國醞釀數年的貿易協議今天終於敲定，雙方在英國水域漁權問題上達成折衷方案...

脫歐協議影響 6大面向一次看懂

英國脫歐後，歐盟仍有27個國家近4億5000萬人口，擁有一套涵蓋經濟，貿易和法律與安全合作的規定；英國24日與歐盟達成貿...

歐盟英國4年磨出協議 但世局卻已大變

英國搶在聖誕夜達成脫歐協議，正式脫離歐盟；英國脫歐派當初主張擺脫歐盟官僚體制，可讓國家靈活獨立，發展下一代產業，自行與美...

經濟解析／完成脫歐！ 英國會變得比較窮

英國與歐盟在24日敲定歷史性貿易協議，避免了雙方不歡而散的局面，也驅散四年來對於英國要如何與最大出口市場往來的不確定性。

熱門新聞

狩獵竟將500多隻野生動物殺光 西班牙獵人引發怒火

美軍成功試射「超級砲」 射程70公里精準命中目標

馬斯克：現在沒辦法把特斯拉下市了

英男子賞鳥驚見古金幣 出土逾千枚總價值破三千萬

媽出門狂歡！3孩反鎖家中活活燒死 鄰居聽慘叫聲卻無力救援

美股提早休市 3大指數收漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。