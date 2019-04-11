歐盟向英提條件 擬同意脫歐再延期
歐盟十日召開緊急峰會，討論英相梅伊申請將脫歐期限延至六月底的要求，料將有條件批准。
路透報導，歐盟外交官表示，梅伊已要求歐盟，將原訂十二日退出歐盟的日期推遲至六月卅日，但歐盟不看好英國能在六月底前化解脫歐僵局，打算提出「彈性延後脫歐」選項，可能延後更久至今年底或是明年三月廿日。若英國國內能打破脫歐僵局，上述選項將允許英國提早脫歐。
歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟應該考慮給英國更「彈性」的延長時間，最長可以到一年。圖斯克寫信給歐盟領導人，表示「很難相信」英國能夠在梅伊提出的期限，也就是六月底之前，讓英國國會通過脫歐協議。他並表示，准許延後期限應該要有附帶條件，例如不再重開脫歐協議協商。
法國目前反對自動延長期限，且若英國願意，馬克宏恐要求梅伊簽署一項具法律約束力的保證，不會否決歐盟的決定來製造麻煩。
根據路透取得的峰會結論草案，英國在某些條件下，將再次獲得延期，但日期未定。草案中寫道：「英國應協助達成歐盟各項任務，並避免做出可能危及歐盟目標的措施。」
英國脫歐若拖延太久，將為二次脫歐公投與提前國會大選開闢空間，導致脫歐生變。而歐盟的條件若太過嚴苛，梅伊可能被迫下台。
一名歐盟外交官員說：「大家都累了，也厭倦英國的優柔寡斷，但能怎麼辦呢？我們總不能把英國推下懸崖。」
在峰會召開前夕，梅伊急赴柏林與巴黎會見德國總理梅克爾跟法國總統馬克宏，請求脫歐日再延，也讓英國民眾感到難堪，德國媒體形容梅伊此行是「乞求之旅」。
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