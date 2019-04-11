歐盟向英提條件 擬同意脫歐再延期

2019-04-11 01:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



英國首相梅伊急赴柏林與巴黎會見德國總理梅克爾跟法國總統馬克宏，請求脫歐日再延。 （美聯社） 分享 facebook

歐盟十日召開緊急峰會，討論英相梅伊申請將脫歐期限延至六月底的要求，料將有條件批准。

路透報導，歐盟外交官表示，梅伊已要求歐盟，將原訂十二日退出歐盟的日期推遲至六月卅日，但歐盟不看好英國能在六月底前化解脫歐僵局，打算提出「彈性延後脫歐」選項，可能延後更久至今年底或是明年三月廿日。若英國國內能打破脫歐僵局，上述選項將允許英國提早脫歐。

歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟應該考慮給英國更「彈性」的延長時間，最長可以到一年。圖斯克寫信給歐盟領導人，表示「很難相信」英國能夠在梅伊提出的期限，也就是六月底之前，讓英國國會通過脫歐協議。他並表示，准許延後期限應該要有附帶條件，例如不再重開脫歐協議協商。

法國目前反對自動延長期限，且若英國願意，馬克宏恐要求梅伊簽署一項具法律約束力的保證，不會否決歐盟的決定來製造麻煩。

根據路透取得的峰會結論草案，英國在某些條件下，將再次獲得延期，但日期未定。草案中寫道：「英國應協助達成歐盟各項任務，並避免做出可能危及歐盟目標的措施。」

英國脫歐若拖延太久，將為二次脫歐公投與提前國會大選開闢空間，導致脫歐生變。而歐盟的條件若太過嚴苛，梅伊可能被迫下台。

一名歐盟外交官員說：「大家都累了，也厭倦英國的優柔寡斷，但能怎麼辦呢？我們總不能把英國推下懸崖。」

在峰會召開前夕，梅伊急赴柏林與巴黎會見德國總理梅克爾跟法國總統馬克宏，請求脫歐日再延，也讓英國民眾感到難堪，德國媒體形容梅伊此行是「乞求之旅」。